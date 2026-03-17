En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Liquidación de EPS
Zulma Guzmán
Guerra en Irán
Indígenas de Medellín

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Llamado urgente de Minsalud a padres por intoxicaciones con acetaminofén en colegios

Llamado urgente de Minsalud a padres por intoxicaciones con acetaminofén en colegios

El Ministerio de Salud advierte sobre el riesgo de muerte por retos virales con acetaminofén en colegios y pide vigilancia estricta a padres y docentes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad