Llamado urgente de Minsalud a padres por intoxicaciones con acetaminofén en colegios

El Ministerio de Salud emitió una alerta urgente ante el aumento de intoxicaciones con acetaminofén en adolescentes, vinculadas a peligrosos desafíos en redes sociales. Las autoridades sanitarias, en conjunto con el Invima y el Instituto Nacional de Salud (INS), instaron a padres y educadores a extremar la vigilancia sobre el entorno digital de los menores para prevenir daños hepáticos irreversibles o incluso la muerte por sobredosis.



Riesgos del uso inadecuado de medicamentos de venta libre

Aunque los fármacos de venta libre son seguros bajo las instrucciones de la etiqueta, su consumo desmedido "provoca daños a la salud y puede causar incluso la muerte". Una sobredosis de acetaminofén genera un impacto directo en el hígado, produciendo secuelas letales. Ante esta situación, el Gobierno solicitó al Ministerio de Educación activar protocolos de prevención inmediata en todos los colegios del país.

Los responsables de droguerías y grandes superficies deben levantar alertas ante la compra inusual de grandes cantidades de medicamentos Foto: Acemi.

Para el tratamiento de estas intoxicaciones, se requiere el uso de N-Acetilcisteína inyectable. Por ello, se ha pedido a los servicios de urgencias contactar a proveedores como Zambon y ADS Pharma para "garantizar la disponibilidad total de este medicamento de manera oportuna".



Medidas de control en droguerías y supermercados

El llamado a la responsabilidad se extiende a la cadena de comercialización. Los responsables de droguerías y grandes superficies deben levantar alertas ante la compra inusual de grandes cantidades de tabletas por una sola persona. "Es imperativo que padres y docentes vigilen el entorno digital de los jóvenes para frenar estos retos que hoy amenazan su vida", enfatizaron las autoridades en su comunicado oficial.

Las instituciones prestadoras de salud que atiendan casos de intoxicación tienen la obligación de reportar los eventos al sistema nacional de farmacovigilancia del Invima y al sistema epidemiológico del INS. Las Secretarías de Salud también deben intensificar la vigilancia en la distribución de medicamentos. Finalmente, el Gobierno recordó a la ciudadanía que "ningún reto digital justifica poner en riesgo la vida" y pidió no difundir contenidos que promuevan estas conductas peligrosas.