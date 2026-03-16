Usuarios califican a EPS SaludMía como la mejor del país: Minsalud

La EPS SaludMía fue catalogada como la entidad con mayor nivel de satisfacción de usuarios en Colombia, de acuerdo con el más reciente Informe del Sistema de Evaluación y Calificación de Actores 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social.

El reporte evalúa diferentes aspectos de la experiencia de los afiliados con las Entidades Promotoras de Salud (EPS), como el acceso a los servicios y la percepción general frente a la atención recibida.

Según los resultados, el 97% de los usuarios calificó positivamente su experiencia con SaludMía, mientras que el 98% aseguró que recomendaría la EPS a familiares y amigos, el porcentaje más alto entre las 26 entidades evaluadas en el país.

Este indicador ubica a la entidad santandereana como la mejor calificada a nivel nacional en satisfacción de usuarios. Además, el informe señala que la EPS se encuentra entre las dos con menor tasa de reclamos en salud entre las entidades vigentes.



Actualmente, SaludMía cuenta con más de 75.000 afiliados en el área metropolitana de Bucaramanga. María Eugenia Becerra, gerente de la entidad, aseguró que este reconocimiento refleja el trabajo del equipo médico y administrativo, así como de la red prestadora de servicios.

“Este reconocimiento nos llena de alegría, porque confirma que el esfuerzo y la dedicación de nuestro equipo y de la red prestadora de servicios de salud se traducen en bienestar para nuestros afiliados. Seguiremos trabajando con compromiso y responsabilidad para brindar una atención cercana y oportuna”, señaló la directiva.

De acuerdo con la entidad, estos resultados están relacionados con un modelo de atención que prioriza la prevención y el acompañamiento permanente a los afiliados.

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Como organización sin ánimo de lucro, SaludMía orienta su gestión hacia el cuidado integral de la salud, promoviendo hábitos saludables, seguimiento médico oportuno y acciones que permitan anticiparse a la enfermedad.

Dentro de este modelo, "el médico familiar cumple un papel central al acompañar de manera cercana a los pacientes y sus familias, coordinar su atención y facilitar el acceso a los servicios de salud, reduciendo barreras administrativas", explicó la gerente.