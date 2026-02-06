Sala de Quemados de Hospital Internacional de Colombia obtiene acreditación internacional

La Unidad de Quemados del Hospital Internacional de Colombia (HIC) ha sido galardonada con la certificación de la Joint Commission International (JCI). Este sello dorado, reconocido globalmente como el máximo estándar de calidad y seguridad hospitalaria, posiciona a esta unidad como la primera y única en el oriente colombiano en alcanzar tal distinción, y apenas la segunda en todo el territorio nacional en ostentar este reconocimiento específico.

La obtención de esta acreditación no es un hecho fortuito, sino el resultado de un riguroso proceso de evaluación conducido por expertos internacionales. Durante la auditoría, se verificó con lupa el cumplimiento de protocolos quirúrgicos de vanguardia, el manejo integral y humano del dolor, un control estricto de infecciones y programas de rehabilitación diseñados para la reinserción del paciente.

Este modelo de atención, que ahora cuenta con el respaldo de la organización líder en acreditación con sede en Estados Unidos, garantiza que los procesos asistenciales del HIC están a la par de los mejores centros especializados del mundo, enfocándose no solo en la supervivencia, sino en la seguridad y el bienestar emocional de las familias.

Con un volumen de atención que supera los 360 pacientes anuales (un 63% corresponde a adultos y un 37% a población pediátrica), la unidad fue concebida desde su arquitectura para enfrentar los desafíos más severos. Sus instalaciones cuentan con 20 cubículos individuales, quirófano exclusivo y salas de hidroterapia dotadas con tecnología de punta.



Sin embargo, para el doctor Carlos Ramírez Ribero, cirujano plástico y líder médico de la unidad, el verdadero valor reside en el capital humano. Según explica el especialista, este logro es la culminación de más de seis años de trabajo interdisciplinario entre médicos, enfermeros, fisioterapeutas y psicólogos, quienes aseguran una vigilancia 24/7 y un acompañamiento que inicia en urgencias y se extiende hasta la rehabilitación total.

Este reconocimiento no solo fortalece la reputación del Hospital Internacional de Colombia, sino que consolida a Bucaramanga como un núcleo de exportación de servicios de salud de alta jerarquía. Al integrarse al exclusivo grupo de instituciones certificadas por la JCI en más de 100 países, el HIC reafirma su compromiso con la excelencia clínica y la mejora continua, asegurando que cada paciente que ingresa con lesiones complejas reciba una atención basada en la evidencia científica más rigurosa y, sobre todo, en la calidez humana.