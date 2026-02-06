En vivo
Sala de Quemados de Hospital Internacional de Colombia obtiene acreditación internacional

Solo dos instituciones en el país cuentan con este sello dorado de calidad. En el oriente colombiano, el Hospital Internacional ubicado en Piedecuesta, es el único en lograr este reconocimiento.

HIC.jpeg
Unidad de Quemados del Hospital Internacional de Colombia recibió acreditación internacional.
// Suministrada HIC.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de feb, 2026

