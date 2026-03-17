Paloma Valencia ya definió a los jefe de debate de su campaña presidencial

La senadora Paloma Valencia ha sumado respaldos para su campaña en las últimas semanas, después de haber ganado la Gran Consulta por Colombia.

Valencia, en las últimas horas, definió el rol que cumplirán algunas personas que hicieron parte de la consulta.

Seis de los integrantes de la Gran Consulta serán voceros de la campaña: Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa y Aníbal Gaviria.

David Luna hará parte del comité político. Es importante recordar que el otro integrante de la Gran Consulta, Juan Daniel Oviedo, es la fórmula vicepresidencial de Valencia.



Justamente, el último día que tenían los candidatos para inscribirse ante la Registraduría para la primera vuelta, hubo dos personas que se bajaron de sus campañas: el excontralor Felipe Córdoba y el exministro Daniel Palacios.

Palacios y Córdoba serán articuladores políticos de la campaña de Valencia. Este grupo también lo integra el senador liberal Miguel Ángel Pinto, el exministro del Interior Aurelio Iragorri, Luis Felipe Henao, el representante a la Cámara Andrés Forero, el exministro de Defensa Diego Molano y los senadores electos del Centro Democrático Rafael Nieto y Alirio Barrera.

Además, Daniel Briceño, quien es representante a la Cámara electo del Centro Democrático, liderará la campaña de ‘volanteo’, es decir, la estrategia en las calles.

