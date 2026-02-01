A la cárcel seis integrantes de una banda delincuencial en Neiva: atracaban domiciliarios y taxistas

Por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego, fueron judicializados seis integrantes de la banda conocida como ‘El Hueco’ que operaba desde una vivienda del barrio El Obrero de la comuna siete de Neiva, donde según las autoridades lideraban atracos a mano armada a motociclistas, taxistas, domiciliarios y locales de comercio.

De acuerdo con las investigaciones, esta organización delictiva estaba conformada por los hermanos Arnold Smith, Juan Alexis, Nicolás y Julián Camilo Medina Prieto; también la integraban, Santiago Puentes Pérez y Daniel Rodríguez Suaza.

Foto: Policía

La Fiscalía reveló que, desde enero de año 2025, estas personas al parecer, cometieron varios atracos en barrios de las comunas siete y ocho, además, se movilizaban en motocicletas de alto cilindraje y citaban a sus víctimas en determinados lugares, con la excusa de requerir sus servicios.

Tan pronto lograban el objetivo, amenazaban a las víctimas y se apoderaban de sus pertenencias, como motos, celulares y dinero en efectivo.



Luego de cumplirse las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, un juez de control de garantías les impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario, no obstante, Santiago Puentes Pérez fue enviado a un centro psiquiátrico, donde permanecerá privado de la libertad.