Efectos de la suspensión de la emergencia económica: Sala de Prensa Blu, programa del 01 de febrero

Sala de Prensa del domingo 01 de enero de 2026 abordó la coyuntura política nacional e internacional, con análisis sobre diplomacia, economía, Venezuela y cultura, en una emisión marcada por el inicio de año.
- Pedro Viveros: Analizó el encuentro entre Petro y Trump, señalando la ventaja diplomática de Estados Unidos y los riesgos políticos de una consulta de centro.
- Claudia López: Impulsó una tercera consulta ciudadana para el 8 de marzo, confirmando la participación de Maurice Armitage y buscando sumar a Sergio Fajardo.
- Gabriel Sifuentes: Advirtió que la decisión de Fajardo aún no es definitiva y evaluó el impacto de una eventual exclusión de Iván Cepeda.
- Luis Fernando Mejía: Explicó los efectos de la suspensión de la emergencia económica y aclaró qué impuestos, como el IVA, no pueden devolverse.
- Andreina Solórzano: Detalló la diplomacia de los pandas como estrategia de poder blando de China y el caso de Japón.
- Sebastiana Barraes: Describió la crisis interna en la Fuerza Armada venezolana y el reacomodo de poder tras la salida de Maduro.
- Luis Carlos Rueda: Comentó las nominaciones al Óscar y recomendó series sobre el mundo del vino y Medellín.
Un episodio para arrancar el año con análisis clave.
Escuche el programa completo aquí: