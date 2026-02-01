Efectos de la suspensión de la emergencia económica: Sala de Prensa Blu, programa del 01 de febrero

Sala de Prensa del domingo 01 de enero de 2026 abordó la coyuntura política nacional e internacional, con análisis sobre diplomacia, economía, Venezuela y cultura, en una emisión marcada por el inicio de año.



Claudia López: Impulsó una tercera consulta ciudadana para el 8 de marzo, confirmando la participación de Maurice Armitage y buscando sumar a Sergio Fajardo.

Gabriel Sifuentes: Advirtió que la decisión de Fajardo aún no es definitiva y evaluó el impacto de una eventual exclusión de Iván Cepeda.

Luis Fernando Mejía: Explicó los efectos de la suspensión de la emergencia económica y aclaró qué impuestos, como el IVA, no pueden devolverse.

Andreina Solórzano: Detalló la diplomacia de los pandas como estrategia de poder blando de China y el caso de Japón.

Sebastiana Barraes: Describió la crisis interna en la Fuerza Armada venezolana y el reacomodo de poder tras la salida de Maduro.

Luis Carlos Rueda: Comentó las nominaciones al Óscar y recomendó series sobre el mundo del vino y Medellín.

Un episodio para arrancar el año con análisis clave.

Escuche el programa completo aquí: