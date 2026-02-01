En vivo
El Palacio del Colesterol entra en pausa por las obras del Campín

En dos meses o menos se espera que el histórico Palacio del Colesterol reabra sus puertas en los nuevos ‘food trucks’ que se instalarán en inmediaciones al estadio El Campín mientras avanzan las obras.

