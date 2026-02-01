Chance Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy domingo1 de febrero de 2026

El Sinuano Noche se mantiene como uno de los juegos de chance más tradicionales y representativos del Caribe colombiano. Este sorteo nocturno es una referencia diaria para miles de personas que siguen de cerca los resultados del chance Sinuano Noche, con la expectativa de confirmar si el número apostado coincide con el ganador.

Resultado oficial del chance Sinuano Noche hoy, 1 de febrero de 2025

La organización del sorteo dio a conocer la combinación ganadora correspondiente a la jornada del domingo1 de febrero de 2025, una fecha seguida con especial atención por los jugadores frecuentes de este chance. Resultado oficial: (en minutos).



Número ganador: XXXX

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

Uno de los principales atractivos del Sinuano Noche es el equilibrio entre su carácter tradicional y la facilidad de participación. Los valores de apuesta, que van desde $500 hasta $25.000, permiten que jugadores con distintos presupuestos puedan participar, lo que refuerza su popularidad en la región y en otras zonas del país.

Durante 2025, el sorteo incorporó una actualización importante con la inclusión de la quinta balota, una novedad que amplió las combinaciones posibles y aumentó las oportunidades de premio. Esta opción se integró sin alterar la estructura clásica del juego, lo que facilitó la adaptación tanto de los jugadores habituales como de quienes participan por primera vez.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas con anticipación y consultar los resultados de manera oportuna.



La publicación constante de los números ganadores y la transparencia del proceso de sorteo fortalecen la confianza del público, consolidando al Sinuano Noche como uno de los sorteos nocturnos más seguidos a nivel nacional.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Para adaptarse a distintos perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta que permiten elegir entre opciones simples o combinaciones más completas:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, lo que permite diseñar estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores con mayor experiencia.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es claro y seguro. Para realizar el cobro, el ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia.

Según el valor del premio, expresado en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: documentación básica y Formato SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentación básica, Formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Cumplir con estos requisitos garantiza un pago transparente y conforme a la normativa vigente.



¿Cómo jugar un chance en línea?

En Colombia, jugar chance en línea solo es posible a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de azar en el país. Los interesados deben registrarse en sitios web o aplicaciones oficiales de operadores habilitados, suministrar sus datos personales y completar el proceso de verificación de identidad.

Una vez creada la cuenta, el jugador puede seleccionar el sorteo de su preferencia, como el Sinuano Noche, elegir las cifras, definir el monto de la apuesta y realizar el pago mediante medios electrónicos seguros, como PSE, billeteras digitales o tarjetas débito.

Sorteo en vivo Sinuano Noche

Últimos resultados del chance Sinuano Noche