Chance Super Astro Luna: en vivo y resultado del último sorteo hoy domingo1 de febrero de 2026

El Super Astro Luna es uno de los chances más populares en Colombia, gracias a una mecánica de juego que combina dos elementos clásicos del azar: un número de cuatro cifras, que puede ir del 0000 al 9999, y uno de los doce signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis—. Esta combinación entre números y astrología lo ha convertido en una de las opciones más atractivas para quienes siguen de cerca los resultados del chance Super Astro Luna.

Número ganador del Super Astro Luna 1 de febrero

El número ganador del chance Super Astro Luna de este domingo1 de febrero de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.



Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Este juego permite realizar apuestas accesibles, con valores que van desde $500 hasta $10.000, lo que facilita la participación de jugadores con distintos presupuestos. Para ganar un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial, y el signo zodiacal elegido debe ser exactamente el mismo que el anunciado en el sorteo.

¿A qué hora juega Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se juega todos los días, con horarios establecidos según la jornada. De lunes a viernes, el sorteo se realiza a las 10:40 de la noche; los sábados, a las 10:42 de la noche; y los domingos y festivos, a las 8:30 de la noche. Estos horarios se mantienen sin cambios, lo que permite a los jugadores estar atentos a la publicación de los resultados en el momento indicado.

Cómo se juega el chance Super Astro Luna

Participar en el chance Super Astro Luna es un proceso sencillo y organizado que sigue estos pasos: seleccionar un número de cuatro cifras. Elegir uno de los doce signos zodiacales disponibles.Aumentar las probabilidades apostando el mismo número con todos los signos, modalidad conocida como “Todos los Signos”, que debe informarse al asesor de venta.Realizar hasta cuatro apuestas por cada tiquete. Esta dinámica brinda mayor flexibilidad al momento de definir la estrategia de juego.

Cuánto cuesta apostar en Super Astro Luna

El Super Astro Luna se caracteriza por ofrecer rangos de apuesta flexibles, lo que facilita la participación de jugadores ocasionales y frecuentes: valor mínimo por tiquete: $500 pesos. Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos. Estos valores hacen que el juego sea accesible para un público amplio en todo el país.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Super Astro Luna?

El proceso para reclamar un premio del Super Astro Luna depende del monto ganado, aunque existen documentos obligatorios que deben presentarse en todos los casos.

Documentos básicos para cualquier premio:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios iguales o superiores a 182 UVT: además de lo anterior, se solicitará una certificación bancaria vigente, con fecha de expedición no mayor a 30 días y a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de ocho días hábiles.

