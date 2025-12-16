Confirman fecha en que iniciará la construcción del nuevo estadio El Campín de Bogotá

Con el cierre del 2025, crece la expectativa de lo que será el inicio de la obra del nuevo estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, que renovará por completo el complejo deportivo de la capital y tendrá un escenario de estándares internacionales pensando, no solo en el fútbol, sino en los conciertos.

Por eso, el director del Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD), Daniel García, confirmó que la obras comenzarán en marzo de 2026 e irán hasta finales de 2027 para que el escenario entre en operación al 100 % en 2028.

“2025 demostró que el deporte, la recreación y la cultura son políticas públicas con impacto real. Hoy podemos hablar de resultados medibles en economía, transparencia, sostenibilidad e infraestructura, pero, sobre todo, de una gestión que pone el bienestar ciudadano en el centro y construye confianza en lo público”, remarcó Daniel García Cañón, director del IDRD.

Nuevo estadio de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

El objetivo de la obra es que esta no interrumpa la agenda ni deportiva ni de entretenimiento en la ciudad, por ende, El Campín seguirá albergando conciertos y partidos del fútbol colombiano mientras se lleva a cabo el proyecto.



“Podemos anunciar que el primero de marzo del año entrante arranca la construcción del nuevo estadio para Bogotá. Arranca en el costado oriental de este predio, eso implica que este estadio seguirá operando durante la construcción del nuevo. No se cerrará el Campín mientras se hace la obra. Lo que se puede anunciar es que este estadio será demolido una vez finalice la obra nueva", dijo el alcalde Galán algunas semanas atrás sobre esta iniciativa.

Este tendría, inicialmente, una capacidad de más de 50.000 espectadores, que para conciertos podría llegar a cifras de casi 70.000 de acuerdo a la adecuación del escenario deportivo y su logística.