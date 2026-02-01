En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Messi
Amnistía en Venezuela
Petro
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “Seis meses es poco, pero hay una agenda clara”: Cuervo sobre sus retos como nuevo MinJusticia

“Seis meses es poco, pero hay una agenda clara”: Cuervo sobre sus retos como nuevo MinJusticia

El recién posesionado jefe de la cartera habló por primera vez sobre los desafíos del cargo en el cierre del gobierno Petro y señaló las limitaciones administrativas y el enfoque de su gestión.

Publicidad

Publicidad

Publicidad