“Seis meses es poco, pero hay una agenda clara”: Cuervo sobre sus retos como nuevo MinJusticia

El nuevo ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se refirió por primera vez a los retos que enfrentará durante los seis meses que restan del gobierno del presidente Gustavo Petro, en una declaración a Blu Radio. Cuervo aseguró que su principal objetivo será contribuir a una adecuada administración de justicia y avanzar en los compromisos ya definidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

“Esa es la idea, ayudar a que haya buena administración de justicia en Colombia”, afirmó el nuevo ministro, al reconocer que el tiempo disponible representa una dificultad para impulsar cambios de fondo. Según explicó, “el sentido común indica que seis meses es muy poco para trabajar”, especialmente por las restricciones administrativas vigentes en el periodo preelectoral.

Cuervo señaló que una de las principales limitaciones será la conformación de su equipo de trabajo, debido a la aplicación de la ley de garantías. “Es difícil armar equipo porque no hay ley de garantía, entonces hay restricciones”, dijo, al tiempo que indicó que estas condiciones obligan a concentrarse en una agenda previamente definida.

Pese a ese escenario, el nuevo ministro aseguró contar con el respaldo del jefe de Estado para avanzar en los temas prioritarios del sector. “Todo el conocimiento y todo el apoyo del presidente para sacar adelante una agenda de justicia que está en el plan de desarrollo”, señaló, al subrayar que su gestión estará orientada a dar continuidad a las políticas ya trazadas.



Cuervo concluyó que su paso por el Ministerio de Justicia estará marcado por una línea de trabajo basada en “serenidad, firmeza y convicciones”, con el objetivo de cerrar el periodo gubernamental con avances concretos dentro de las competencias de la cartera.