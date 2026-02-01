En vivo
Mundo  / El venezolano, Javier Tarazona, fue liberado tras 4 años de prisión por supuesta 'traición'

El venezolano, Javier Tarazona, fue liberado tras 4 años de prisión por supuesta ‘traición’

El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, indicó que Tarazona fue excarcelado “hace unos minutos”.

Javier Tarazona es liberado
Javier Tarazona es liberado
Foto: @alfredoromero
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de feb, 2026

