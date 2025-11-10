Principal rival de BYD lanza carro eléctrico con 500 km de autonomía por menos de $50 millones

El fabricante GAC Group presentó oficialmente un nuevo carro eléctrico compacto que apunta directamente al segmento de bajo costo para desafiar a BYD con su Dolphin, y otras marcas chinas como Chery, GWM y más.

y es que ya comenzó a comercializarse exclusivamente en línea en China. Se trata del Aion UT Super, desarrollado por GAC Group en colaboración con CATL y JD.com, tres compañías que unieron esfuerzos para lanzar un vehículo compacto totalmente eléctrico con autonomía extendida.

El proyecto combina la experiencia de GAC en movilidad eléctrica, la tecnología de baterías de CATL y la infraestructura de comercio electrónico de JD.com, el Amazon chino. Este modelo puede adquirirse únicamente a través de la tienda digital de JD, donde se ofrece bajo un esquema de venta que incluye la posibilidad de comprar el vehículo sin la batería o adquirirlo completamente ensamblado.

Batería en arriendo o compra total

De acuerdo con Car News China, el Aion UT Super se puede obtener por 49.900 yuanes (unos 7.000 dólares, equivalentes a cerca de $27 millones colombianos) si se elige la modalidad sin batería. En este caso, el usuario paga mensualmente 399 yuanes (aproximadamente 56 dólares, cerca de $225.000) por el alquiler del paquete de energía.



La otra alternativa es la compra completa, por 89.900 yuanes (unos 12.600 dólares, cerca de $50 millones colombianos), que incluye el sistema de batería fabricado por CATL.

Motorización GAC Aion UT Super

El vehículo está equipado con un motor eléctrico de 100 kW (134 caballos de potencia) y un torque máximo de 145 Nm. Su batería de litio ferrofosfato (LFP) permite una autonomía de 500 kilómetros según el ciclo CLTC, superando las cifras del Aion UT 2025, que alcanzaba 330 km y 420 km dependiendo de la versión.

El fabricante señala además que el sistema de intercambio rápido permite sustituir la batería por otra completamente cargada en 99 segundos.



Diseño, equipamiento y dimensiones

El Aion UT Super mantiene el formato hatchback característico de los compactos eléctricos. Su carrocería mide 4.270 mm de largo, 1.850 mm de ancho y 1.575 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.750 mm. El modelo base incluye rines de 16 pulgadas, aunque se puede optar por 17 pulgadas.

El frontal está definido por faros con cuatro puntos de luz y una zona central con tomas de aire diagonales. El vehículo está disponible en dos tonos: Monet Purple y Champs-Élysées Beige, con opciones de personalización mediante envolventes decorativos.

El diseño del habitáculo replica la distribución del Aion UT 2025, con un volante de dos radios, una palanca de cambios ubicada en la columna de dirección y asientos delanteros con reclinación de 180 grados.

BYD Dolphin se enfrenta directamente a este Aion UT Super Foto: BYD

El sistema multimedia está impulsado por el Huawei Cloud Vehicle System, que integra control por voz basado en modelos de inteligencia artificial y compatibilidad con HarmonyOS, Apple y Android.

Entre las funciones de equipamiento se incluyen: acceso y arranque sin llave, llave Bluetooth, portón trasero eléctrico, limpiabrisas automáticos, control de crucero, radar de reversa, cámara panorámica de 540 grados, monitoreo de presión de neumáticos, retrovisores calefactables, sistema de audio de 6 parlantes, y dos pantallas: una de 8,8 pulgadas para el cuadro de instrumentos y otra de 14,6 pulgadas para el centro multimedia.