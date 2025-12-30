Este será el licor que no le aumentarán los impuestos con la emergencia económica

El anuncio del Ministerio de Hacienda sobre los nuevos impuestos que entrarán en vigencia bajo la declaratoria de emergencia económica dejó claro un punto clave para los consumidores: habrá un aumento en el porcentaje a los licores, pero uno se salvará.

Mientras la mayoría de bebidas alcohólicas pasarán de pagar un IVA del 5 % al 19 %, el Gobierno decidió excluir a este producto argumentando su alto consumo social en el país, una decisión que marca una diferencia importante frente a otros licores nacionales e importados.



¿Cuál es el licor exento de aumento de impuesto?

Se trata de la cerveza, que no incrementará su precio desde el 1 de enero del 2026, como sí sucederá con los demás licores que se comercializan en el país.

Diferentes tipos de cerveza Foto: Meta IA, referencia

Vale recordar que la emergencia económica busca recaudar cerca de 11 billones de pesos adicionales para cubrir el faltante del Presupuesto General de 2026, que quedó desfinanciado tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso. En ese paquete se incluyen aumentos al impuesto al patrimonio, nuevas sobretasas para el sector financiero, mayores cargas para bienes de lujo y cambios en el IVA para compras por internet, además del incremento tributario a los licores, con excepción de la cerveza.



Preocupación por impuesto en licores

En entrevista con Recap Blu, Beatriz Elena Jaramillo, directora ejecutiva de la Cámara de Industrias Asociadas a las Bebidas Alcohólicas (CABA), expresó su preocupación por el impacto que tendrá el alza del IVA en vinos, aguardientes y otros licores nacionales. Según explicó, el aumento no solo golpeará a las empresas, sino también al consumidor final, que verá reflejado el impuesto en los precios de productos tradicionales de celebraciones y festividades.

Aguardiente Foto: AFP

Jaramillo advirtió que la medida pone en riesgo a productores locales que han venido haciendo esfuerzos por formalizar y fortalecer la industria. Señaló que sectores como el de los vinos nacionales y los licores artesanales podrían quedar en una situación crítica, especialmente aquellos vinculados a economías rurales. En ese contexto, recordó iniciativas como la ley de incentivos paneleros de 2019 y la ley del biche, creadas para diversificar ingresos de comunidades campesinas y afrocolombianas, que ahora enfrentarían un panorama mucho más complejo.



A esta carga tributaria se suma, según la dirigente gremial, el reciente aumento del salario mínimo en un 23 %, lo que incrementa los costos laborales y parafiscales del sector. De acuerdo con sus cálculos, en industrias como la de vinos y licores, las cargas prestacionales pueden superar el 70 %, haciendo inviable la sostenibilidad de muchos negocios, especialmente los pequeños y medianos productores.

El impacto no sería menor en términos de empleo. CABA estima que la cadena de las bebidas alcohólicas genera alrededor de 200.000 empleos directos y formales, además de miles de puestos indirectos en proveedores, bares, restaurantes y comercializadores. Aunque la cerveza quedó por fuera del aumento del IVA, el gremio insiste en que el resto de la industria enfrenta un escenario de alta presión fiscal que podría traducirse en pérdida de competitividad, cierre de empresas y afectaciones al empleo formal en Colombia.