Gobierno reformula su reforma tributaria tras recorte al presupuesto de 2026

El principal recaudo de la reforma tributaria vendría de los impuestos a los licores, el tabaco y otros consumos con 'externalidades negativas', según una propuesta ajustada que el Ministerio de Hacienda le está presentando a los congresistas de las comisiones económicas.

El debate de la reforma tributaria estuvo estancado durante semanas y apenas ahora se reactiva. En total, el Gobierno busca 16.3 billones para financiar el presupuesto del 2026.

Solo en impuestos al consumo estamos hablando de 4.1 billones de pesos, esto incluye los nuevos impuestos al alchohol y tabaco, Esto, teniendo en cuenta que la propuesta incial del Gobierno es un impuesto de al menos 11.200 pesos por cajetilla más un impuesto adicional y para el caso del alcohol es un impuesto base del 19% más un impuesto especial por nivel de alcohol.

Un capitulo adicional habla de 2.9 billones a través del aumento de IVA ahí están incluidos el IVA a los juegos de suerte y azar y a los vehículos hibridos.



En el impuesto al patrimonio el Gobierno mantuvo su pretensión de recaudar 2.2 billones. El impuesto al patrimonio ya no se pagaría desde los 3.585 millones sino desde los 1.991 millones de pesos.

De otro lado, el Gobierno le está soltando un poco la rienda a los personas naturales. Antes pensaba que pagarían unos 917.000 millones en renta y ahora espera 215.000 millones de pesos, es decir, está moderando la propuesta.

En línea con lo que ya había anunciado el Gobierno, desaparece del listado el aumento de IVA al diesel y la gasolina, sin embargo no es claro si otros impuestos a estos artículos estarán inclidos en el texto. Por ejemplo, el Gobierno pretendía subir impuesto al carbono, algo que impacta los precios del diesel y la gasolina.

La reforma tributaria necesita ser aprobada por las cuatro comisiones económicas del Congreso y las plenarias de Cámara y Senado, antes de convertirse en ley.