En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armero
Armando Benedetti
Linchamiento en Bogotá
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Gobierno reformula su reforma tributaria tras recorte al presupuesto de 2026

Gobierno reformula su reforma tributaria tras recorte al presupuesto de 2026

El grueso de la reforma ahora recaería en los impuestos al consumo. El objetivo del gobierno es que la ley sea aprobada antes de que termine el año.

Publicidad

Publicidad

Publicidad