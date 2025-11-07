Colombia se ha gastado 20 reformas tributarias en subsidiar el diesel y la gasolina: Contraloría

La Contraloría Generar de la República alertó este viernes por lo que considera es un diseño inadecuado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que ha generado déficits históricamente porque no se puede adaptar rápidamente a los cambios de precios en el mercado.

“Si sumamos todos los déficits generados en este Fondo (y descontamos los escasos superávits que se han tenido) desde su creación hasta hoy podemos fácilmente superar los $100 billones de pesos, eso es fácilmente 20 reformas tributarias, que estarían mejor invertidos en otros rubros y probablemente no estaríamos con un sombrío panorama fiscal ni necesitaríamos estas reformas con tanta frecuencia”, señaló el contralor Carlos Hernán Rodríguez.

Los déficits del Fondo de Estabilización se relacionan también una política de exenciones tributarias a los combustibles vendidos en las Zonas de Frontera, lo cual tiene un costo fiscal que asciende a $417.000 millones anuales y que desafortunadamente genera incentivos para hacer contrabando según la Contraloría.

Según Rodríguez el país perdió la autosuficiencia en materia de diésel y gasolina desde el año 2015 y cada vez importamos más para cubrir la demanda nacional.



Combustibles AFP

Según la Contraloría un 12% de la demanda nacional de gasolina podría estar relacionada con actividades ilícitas, generando pérdidas fiscales y mayor dependencia de importaciones.

Sin embargo, la entidad aseguró que distintas medidas del Gobierno están pasando el peso fiscal de los combustibles al consumidor final.

“Como hemos visto, los gobiernos de los últimos 20 años utilizan con frecuencia los precios de los combustibles como una válvula de escape de corto plazo para resolver problemas financieros cuyos efectos se pagan en el largo plazo y el gran reto político-económico es encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad fiscal y la estabilidad económica y social, evitando recurrir a los combustibles como herramienta coyuntural de ajuste”, señaló el contralor.