Fuerte sismo de magnitud 4.1 se registró esta mañana: se sintió en varias ciudades de Colombia

En la mañana de este sábado 14 de febrero, los colombianos se despertaron con un leve susto, luego de que varios habitantes del nororiente del país vivieran un sismo de magnitud 4.1 que se registró a las 6:21 a. m. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro fue en el departamento de Santander, con una profundidad de 149 kilómetros, en el municipio de Los Santos.

Por fortuna, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas. El temblor fue percibido en Bucaramanga y otros municipios del área metropolitana. Como es habitual, decenas de ciudadanos acudieron a la plataforma “Sismo Sentido” del SGC para indicar si lo habían notado.



Fuerte sismo de magnitud 4.1 se registró esta mañana en Colombia

El evento ocurrió en una de las zonas con mayor actividad sísmica del país. Los Santos hace parte del llamado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, reconocido por su constante actividad telúrica.

Por su magnitud y profundidad —149 kilómetros— el movimiento se sintió de manera leve a moderada. Este tipo de sismos profundos, aunque pueden abarcar un área amplia, suelen generar menor impacto en superficie.

Hasta el momento, las autoridades de gestión del riesgo mantienen monitoreo permanente y reiteran que no se registran afectaciones.



Sismo en Santander X: @sgcol

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

La prevención sigue siendo clave. Las recomendaciones oficiales incluyen:

Antes de un sismo:



Identificar zonas seguras dentro de la vivienda.

Asegurar objetos que puedan caer.

Tener un kit de emergencia con linterna, radio, agua y botiquín.

Definir un plan familiar de evacuación.

Durante el sismo:



Mantener la calma.

Aplicar la regla “agáchese, cúbrase y sujétese”.

Alejarse de ventanas y objetos inestables.

En la calle, buscar espacios abiertos.

Después del sismo:

Publicidad