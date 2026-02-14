En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Fuerte sismo de magnitud 4.1 se registró esta mañana: se sintió en varias ciudades de Colombia

Fuerte sismo de magnitud 4.1 se registró esta mañana: se sintió en varias ciudades de Colombia

El sismo se registró a las 6:21 a. m. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro fue en el departamento de Santander, con una profundidad de 149 kilómetros.

