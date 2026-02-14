En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Al menos cuatro personas heridas por minas antipersona en Tibú, Norte de Santander

Al menos cuatro personas heridas por minas antipersona en Tibú, Norte de Santander

Según lo revelado, una madre y sus dos hijos están entre las víctimas y fueron trasladados a un centro asistencial en Cúcuta.

