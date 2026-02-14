En vivo
Cayó el seco de $100 millones de la Lotería de Medellín en Antioquia

Uno de los secos de $100 millones del sorteo 4822 de la Lotería de Medellín cayó en Antioquia. El premio mayor de $16.000 millones fue para el número 4547 de la serie 178.

