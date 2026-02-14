Cayó el seco de $100 millones de la Lotería de Medellín en Antioquia

Uno de los premios secos de $100 millones del sorteo 4822 de la Lotería de Medellín, realizado el viernes 13 de febrero de 2026, fue vendido en el departamento de Antioquia, según confirmó la entidad a través de sus redes sociales oficiales.
El número 4246 de la serie 051, distribuido por Loticolombia, resultó ganador de uno de los seis premios secos de $100 millones que entregó el sorteo. “¡Felicitaciones al ganador! La Lotería de Medellín sigue cumpliendo los sueños de nuestros apostadores”, publicó la empresa estatal.
En el sorteo, el Premio Mayor, equivalente a $16.000 millones, correspondió al número 4547 de la serie 178.
Premios destacados del sorteo 4822
Además del premio principal, la Lotería informó la distribución de varios secos de alta cuantía:
2 secos de $1.000 millones: 4524 – serie 298 y 5198 – serie 313.
2 secos de $700 millones: 1743 – serie 358 y 6354 – serie 137.
2 secos de $500 millones: 4138 – serie 494 y 8978 – serie 107.
6 secos de $100 millones: entre ellos el 4246 – serie 051, vendido en Antioquia.
7 secos de $50 millones, 10 de $20 millones y 15 de $10 millones, con múltiples ganadores en distintas regiones del país.
El sorteo 4822 fue certificado por ICONTEC, como parte del sistema de transparencia y control de calidad que respalda las operaciones de la Lotería de Medellín.
Premio Mayor de $16.000 millones – Sorteo 4822
El gran ganador de la jornada fue el número 4547 de la serie 178, que se llevó el Premio Mayor de $16.000 millones, una de las bolsas más altas del mercado de loterías en Colombia durante el inicio de 2026.
Premios secos destacados del sorteo 4822
Además del premio principal, el sorteo se caracterizó por una amplia distribución de premios secos de alta cuantía, varios de ellos vendidos en Medellín, según confirmó la entidad a través de sus canales oficiales.