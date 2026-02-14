Cayó el seco de $100 millones de la Lotería de Medellín en Antioquia

Uno de los premios secos de $100 millones del sorteo 4822 de la Lotería de Medellín, realizado el viernes 13 de febrero de 2026, fue vendido en el departamento de Antioquia, según confirmó la entidad a través de sus redes sociales oficiales.

El número 4246 de la serie 051, distribuido por Loticolombia, resultó ganador de uno de los seis premios secos de $100 millones que entregó el sorteo. “¡Felicitaciones al ganador! La Lotería de Medellín sigue cumpliendo los sueños de nuestros apostadores”, publicó la empresa estatal.

En el sorteo, el Premio Mayor, equivalente a $16.000 millones, correspondió al número 4547 de la serie 178.



El sorteo 4822 fue certificado por ICONTEC, como parte del sistema de transparencia y control de calidad que respalda las operaciones de la Lotería de Medellín.

Premio Mayor de $16.000 millones – Sorteo 4822

El gran ganador de la jornada fue el número 4547 de la serie 178, que se llevó el Premio Mayor de $16.000 millones, una de las bolsas más altas del mercado de loterías en Colombia durante el inicio de 2026.

Premios secos destacados del sorteo 4822

Además del premio principal, el sorteo se caracterizó por una amplia distribución de premios secos de alta cuantía, varios de ellos vendidos en Medellín, según confirmó la entidad a través de sus canales oficiales.

2 Secos de $1.000 millones

4524 – Serie 298

5198 – Serie 313

2 Secos de $700 millones

1743 – Serie 358

6354 – Serie 137

2 Secos de $500 millones

4138 – Serie 494

8978 – Serie 107

6 Secos de $100 millones

0961 – Serie 158

1924 – Serie 357

4036 – Serie 113

4246 – Serie 051

5651 – Serie 046

8413 – Serie 143

7 Secos de $50 millones

1361 – Serie 462

1563 – Serie 252

3337 – Serie 471

5537 – Serie 331

5614 – Serie 431

8235 – Serie 427

8850 – Serie 065



10 Secos de $20 millones

1336 – Serie 484

2065 – Serie 474

2605 – Serie 448

2639 – Serie 062

6437 – Serie 182

6526 – Serie 215

7201 – Serie 100

7836 – Serie 494

8510 – Serie 171

8738 – Serie 369

15 Secos de $10 millones