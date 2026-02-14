Nequi y Daviplata revelaron sus nuevos topes para 2026: así se cobrará el 4x1000

Las billeteras digitales en Colombia siguen ganando terreno y se consolidan como las aplicaciones más usadas por los ciudadanos para controlar su dinero. Ante ese uso constante, plataformas como Nequi y Daviplata revelaron cuáles serán sus topes y condiciones durante lo que resta de 2026, incluidos los cambios relacionados con el 4x1000.

El ajuste realizado corresponde a la actualización de la Unidad de Valor Tributario (UVT), que para 2026 quedó en $52.374. Con base en esa cifra se recalcularon los límites mensuales para las cuentas de bajo monto.



Así quedaron los topes mensuales en 2026

Con el nuevo valor de la UVT, el tope máximo que pueden manejar las cuentas de bajo monto es de 210,5 UVT. Este límite aplica para Nequi, Daviplata, Dale! y todas las cuentas de bajo monto en Colombia. La cifra corresponde al total de movimientos realizados en el mes.

Se incluyen dentro del tope:



Depósitos

Transferencias

Pagos

Retiros

Si se supera este monto, la plataforma puede bloquear nuevas transacciones hasta el mes siguiente, salvo que el usuario migre a una cuenta de ahorros tradicional.

¿Desde cuándo cobran el 4x1000?

El impuesto a los movimientos financieros se aplica cuando los movimientos mensuales superan 65 UVT, es decir, $3.404.310 durante 2026.

A partir de ese valor se cobra de inmediato el impuesto del 0,4 %. El cobro se genera en el momento en que se excede el límite y no puede diferirse.

Si el usuario tiene una cuenta de ahorros marcada como exenta, el beneficio se amplía hasta $18.330.000 mensuales libres de este impuesto. Sin embargo, cada persona solo puede tener una cuenta de ahorros exenta en todo el sistema financiero colombiano.



Diferencias entre cuenta de bajo monto y cuenta de ahorros

La regulación mantiene diferencias claras entre ambos productos.

Cuenta de bajo monto:



Límite total mensual: $11.024.727.

Exención del 4x1.000 hasta $3.404.310.

Posible bloqueo si se supera el tope.

Cuenta de ahorros exenta:



Movimientos libres de 4x1.000 hasta $18.330.000.

Mayor flexibilidad en el flujo de dinero.

Debe registrarse formalmente como exenta.

En el caso de Daviplata, existen límites adicionales por canal: retiros en cajero hasta $1.000.000 por operación, depósitos en cajero hasta $720.000 y pagos con QR hasta $1.250.000. Además, se pueden realizar hasta cuatro retiros al mes sin costo; a partir del quinto se cobra $2.000 más IVA.

Nequi, que funciona como aliada de Bancolombia pero con servicios independientes, y Daviplata coinciden en que el uso digital continúa en aumento, por lo que los usuarios deben estar atentos a las actualizaciones que anuncien estas plataformas.