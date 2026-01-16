Industria licorera y gremios advierten que el precio del aguardiente puede aumentar en un 45%

Con el decreto de emergencia económica del Gobierno del presidente Gustavo Petro, y con el inminente aumento del precio de los licores importados y nacionales, la industria y las agremiaciones expresan preocupación por las consecuencias que pueda generar.

De acuerdo con la empresa de licores del departamento de Caldas, el precio de una botella de aguardiente amarillo de Manzanares de 750 mililitros queda en $71.112, es decir, un alza del 43 %, ya que para el 2025 el costo era de 49.705 pesos. Así mismo, para el caso del Ron Viejo de Caldas, el precio suburbia a $84.604 en 2026.

“Consideramos que este aumento del IVA y otros impuestos sobre algunas bebidas alcohólicas ponen en riesgo la viabilidad de la industria de licores del país, que según estimaciones del sector representa el 1,5 % del PIB nacional y genera más de 200.000 empleos totales desde el sector agrícola hasta el comercial (hoteles, bares, restaurantes, ferias, eventos, etc.)” concluye la Empresa de Licores de Caldas.

Por su parte, quienes también están con la incertidumbre en el aire son quienes dependen del licor para la venta, es decir, bares, discotecas y restaurantes. En diálogo con Blu Radio, el presidente de Asobares, Camilo Ospina, asegura que, aparte del contrabando que esto pueda generar, la botella de aguardiente puede incrementar el precio en un 48% y el whiskey en un 40%, generando desinterés de compra de los consumidores.



Contrabando de licor Foto: referencia, Meta IA

“Muchos de esos impuestos que pretenden recaudar, lamentablemente, se van a pasar a licores, o bien sean falsificados, adulterados, que sería el peor escenario, que es el que afecta a la salud pública como tal, y también al contrabando, desestimulando así la compra en términos de unidades y, por supuesto, disminuyendo el recaudo, que es lo que pretendían aumentar. Una botella de aguardiente estaría incrementando el precio cerca del cuarenta y ocho por ciento, y una botella de whisky cerca del cuarenta por ciento", aseguró Ospina.

Mientras eso sucede, desde la Dian aseguran que, con el incremento del 5% al 19% de los impuestos, los 14 puntos adicionales se destinarán para el presupuesto general de la Nación para financiar la emergencia. Así mismo, el director de la entidad, Carlos Betancourt,, aseguró que no habrá disminución en la venta del licor ni aumento en el contrabando.