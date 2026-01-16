En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Peajes en Colombia
Ecopetrol
Gobernadores
María Corina Machado - Trump
Temblor

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Industria licorera y gremios advierten que el precio del aguardiente puede aumentar en un 45%

Industria licorera y gremios advierten que el precio del aguardiente puede aumentar en un 45%

La Empresa de Licores de Caldas y Asobares advierten que, con el decreto de emergencia económica, aparte de que el precio aumente en más del 40 %, el descincetivo de compra se verá en sitios de ocio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad