¿Emergencia económica afecta más a licores nacionales que a importados? Esto dice la Dian

En una reciente entrevista, Carlos Betancourt, quien asumió la dirección general de la Dian tras desempeñarse como viceministro general de Hacienda, aclaró los alcances de los decretos de emergencia económica emitidos por el Gobierno Nacional. Esta medida surge como respuesta al "hecho sobreviniente" de la negativa del Congreso para aprobar la ley de financiamiento por 16.3 billones de pesos, lo que generó un desajuste presupuestal significativo.



El aumento del IVA y su impacto en el recaudo

Uno de los puntos centrales de la emergencia es el cambio en la tributación de los licores. El IVA para estas bebidas, que se encontraba en el 5%, ha pasado al 19%. Betancourt explicó que el 5% original se seguirá transfiriendo a las entidades territoriales según lo dicta la Constitución, mientras que los 14 puntos adicionales se destinarán al Presupuesto General de la Nación para financiar las causas de la emergencia.

El trabajo nocturno será mejor pagado desde este 25 de diciembre Foto. Blu Radio

Ante la preocupación de los gobernadores por una posible caída en el consumo y, por ende, en sus rentas, el director de la Dian señaló que estos bienes son "inelásticos al precio". Según sus estimaciones, aunque el precio de una botella de aguardiente podría subir cerca de 10,000 pesos, la disminución en el consumo sería mucho menor proporcionalmente, evitando una erosión significativa de la base gravable territorial.



¿Licores nacionales vs. importados?

Al ser cuestionado sobre si esta medida pone en desventaja a los productos locales como el aguardiente y el ron frente a importados como el whisky o el vodka, Betancourt fue enfático en que el aumento del IVA al 19% aplica para ambos sectores.

Contrabando de licor Foto: referencia, Meta IA

No obstante, aclaró que, aunque los licores nacionales enfrentan el impuesto al consumo (impoconsumo), los licores importados deben pagar, además de los impuestos locales, aranceles de entrada al país. Con esto, el Gobierno busca desestimar la idea de que la producción nacional esté recibiendo un trato injusto en comparación con la extranjera bajo el nuevo escenario tributario.



Garantías contra el contrabando y apoyo a las regiones

Para mitigar el temor de los departamentos, el Gobierno incluyó una salvaguarda en el parágrafo 1 del artículo 15 del decreto de emergencia: si la demanda cae, la Nación transferirá a las regiones el valor recaudado el año anterior más la inflación. De esta manera, el riesgo de la caída en el recaudo lo asume exclusivamente la Nación.

Respecto al contrabando, Betancur informó que se están reforzando los controles con la Policía Fiscal y Aduanera, y posiblemente con la Armada. Mencionó que, de las aprehensiones totales estimadas en 535,000 millones de pesos, el sector de licores representa aproximadamente 30,000 millones, por lo que, aunque es un flagelo a combatir, no es el factor determinante para dejar de recaudar impuestos necesarios.



Escuche aquí la entrevista: