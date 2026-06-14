Más de 33.000 botellas y cigarrillos ilegales terminan destruidos en Tolima

Las autoridades sacaron de circulación licor adulterado, fraudulento y cigarrillos ilegales avaluados en más de $221 millones. La Secretaría de Hacienda advirtió sobre los riesgos para la salud y el impacto en las finanzas públicas.

Lo que durante meses circuló por tiendas, establecimientos y rutas clandestinas del departamento terminó reducido a residuos en una contundente operación contra el comercio ilegal en Tolima.

Un total de 33.941 unidades de licor adulterado, fraudulento, de contrabando y cigarrillos ilegales fueron destruidas por las autoridades departamentales en las instalaciones de la Fábrica de Licores del Tolima, en una acción que busca frenar el avance de las mafias dedicadas a la comercialización ilegal de estos productos.

Suministrada

La jornada, liderada por la Secretaría de Hacienda, la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos y el Grupo Operativo Anticontrabando (GOAT), representa uno de los golpes más significativos contra esta actividad ilícita en lo corrido del año.



"Es una cantidad que llama la atención: más de 33.000 unidades destruidas salen de circulación en el departamento del Tolima", aseguró la secretaria de Hacienda, Carol Andrea Páramo García , al destacar la dimensión del operativo.

La funcionaria explicó que entre los productos decomisados se encontraron bebidas adulteradas, botellas con estampillas falsas y mercancía ingresada ilegalmente desde otros departamentos, elementos que no solo afectan la economía regional sino que ponen en riesgo la vida de los consumidores.

"Hoy estamos demostrando que el Gobierno Departamental cuida no solo las finanzas del departamento, sino también la salud de las personas", enfatizó Páramo, al enviar un mensaje de prevención a ciudadanos y turistas que participan en las festividades de mitad de año.

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Riesgo para la salud y pérdidas para la inversión social

El balance oficial revela la magnitud del mercado ilegal detectado por las autoridades. Entre la mercancía destruida se encontraban 14.375 cervezas, 1.236 botellas de aguardiente, 5.320 aperitivos, 127 vinos, 49 botellas de ron, 94 de whisky y 12.631 unidades de cigarrillos ilegales , entre otros productos.

Según las estimaciones oficiales, el valor comercial de esta mercancía supera los 221 millones de pesos , mientras que la evasión tributaria asociada a su comercialización representa pérdidas cercanas a los 143 millones de pesos para el departamento.

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Se trata de recursos que, según las autoridades, dejan de llegar a programas de salud, educación, infraestructura y deporte, sectores que dependen en parte de los impuestos generados por la venta legal de licores y cigarrillos.

Cigarrillo de contrabando. Foto: Blu Radio.

Municipios fronterizos, en la mira

Con la llegada de las festividades, el Gobierno Departamental ha intensificado los controles en las zonas consideradas más vulnerables al ingreso de mercancía ilegal.

"Los municipios fronterizos son prioritarios en esta temporada. Hemos realizado operativos y acciones de sensibilización en lugares como Natagaima e Ibagué, entre otros, y continuaremos recorriendo el departamento con el apoyo de la Fuerza Pública y la Federación Nacional de Departamentos", señaló la secretaria de Hacienda.

Las autoridades confirmaron que los operativos continuarán en los 47 municipios del Tolima a través de las 14 unidades del GOAT, con el objetivo de fortalecer la cultura de la legalidad, proteger la salud pública y cerrar el paso a las redes de contrabando que afectan las finanzas del departamento.

El mensaje es contundente: en Tolima, el licor adulterado y el comercio ilegal siguen en la mira de las autoridades.