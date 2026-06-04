Falsificación de licor en Bogotá y Soacha: incautan productos y maquinaria por $1.500 millones

Las diligencias se desarrollaron en la localidad de Antonio Nariño y en el municipio de Soacha, en cumplimiento de la operación liderada por el Grupo Gaula Cundinamarca del Ejército, con apoyo del Batallón de Fuerzas Urbanas No. 5, planeamiento de inteligencia militar y en coordinación con el CTI de la Fiscalía Especializada.

Durante los registros y allanamientos fueron halladas cuatro máquinas industriales utilizadas, al parecer, para la elaboración ilegal de productos adulterados, entre ellas una litográfica, una troqueladora, una plastificadora y una selladora. Además, las autoridades incautaron más de 25.000 empaques tipo Tetrapak, 2.657 estampillas departamentales, 1.120 botellas de aguardiente y ron en proceso de llenado, tapas plásticas de reconocidas marcas comerciales y varios galones con alcohol.

En los inmuebles también fueron encontrados elementos utilizados para la impresión y falsificación, como planchas metálicas con diseños protegidos, tintas especiales, rollos de aluminio metalizado, pantallas para screen con logos de reconocidas marcas de aguardiente y documentación relacionada con las actividades ilícitas.

Según las autoridades, los productos y elementos decomisados tendrían un valor superior a los 1.500 millones de pesos en el mercado negro. Los capturados quedaron a disposición del CTI de la Fiscalía en Paloquemao y deberán responder por delitos relacionados con falsificación, tráfico de moneda, ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico y concierto para delinquir.

