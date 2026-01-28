Industria Licorera de Caldas se pronuncia sobre aguardiente amarillo con imagen de Yeison Jiménez

La Industria Licorera de Caldas (ILC) se pronunció frente a la circulación y comercialización irregular de botellas del Aguardiente Amarillo de Manzanares que incluyen una imagen alusiva al cantante de música popular Yeison Jiménez, fallecido el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

Yeison Jiménez. Foto: AFP

La Industria Licorera de Caldas precisó que, en caso de considerar en el futuro la realización de algún homenaje o edición conmemorativa a Yeison Jiménez —quien fue embajador de sus marcas—, esta iniciativa se desarrollaría únicamente con la autorización expresa de la familia del artista, cumpliendo todos los requisitos legales y sería anunciada exclusivamente a través de los canales institucionales y redes sociales oficiales de la entidad.

La empresa aclaró de manera enfática que no ha autorizado, producido ni distribuido ninguna edición especial del producto con la imagen del artista, y que cualquier referencia visual asociada a su nombre o figura es completamente ajena a la Industria Licorera de Caldas.



ILC tomará medidas por uso de imágen

Según informó la ILC, tras detectar esta situación se presentó una denuncia ante el INVIMA, luego de identificarse publicidad e información de carácter comercial en la que el producto aparece con una alteración no autorizada de la etiqueta, correspondiente a la adición de una figura que representa la imagen de Yeison Jiménez junto con el logo que acompaña su nombre, sin contar con la autorización del titular del registro sanitario.

De igual manera, la empresa evidenció el uso indebido de la imagen y la marca del Aguardiente Amarillo de Manzanares en artículos promocionales, como sacos o porta botellas, los cuales tampoco cuentan con autorización oficial.



Finalmente, la ILC hizo un llamado a distribuidores, comerciantes y consumidores para que adquieran sus productos únicamente en establecimientos autorizados y denuncien cualquier botella o material promocional que presente características sospechosas o no autorizadas.