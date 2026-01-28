En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Industria Licorera de Caldas se pronuncia sobre aguardiente amarillo con imagen de Yeison Jiménez

Industria Licorera de Caldas se pronuncia sobre aguardiente amarillo con imagen de Yeison Jiménez

La entidad respondió ante la comercialización de botellas de aguardiente con imágenes alusivas al fallecido cantante y anunció que tomará medidas.

Industria Licorera de Caldas aclara sobre aguardiente amarillo con la imagen de Yeison Jiménez
Fotos: Industria Licorera de Caldas / capturas tomadas de redes sociales
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

