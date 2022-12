Exsecretario de Desarrollo Social de Bucaramanga condenado a 12 años de prisión por corrupción

Blu Radio conoció en primicia el fallo del Tribunal Superior de Bucaramanga que condenó al exsecretario de Desarrollo Social de la capital santandereana José Ludbin Gómez Martínez a 12 años de cárcel por corrupción.

Gómez Martínez había sido absuelto por el Juez Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga, pero tras un recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, el alto tribunal le impuso la fuerte condena.

El exfuncionario de la Alcaldía de Bucaramanga fue condenado por los delitos de celebración indebida de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento público en concurso.

El Tribunal Superior de Bucaramanga afirmó en el fallo judicial conocido por Blu Radio que José Ludbin Gómez Martínez suscribió irregularmente un contrato por $370.000.000 con la Asociación Voces e Imágenes Comunitarias de forma irregular.

Además, en el proceso de adjudicación fueron entregadas otras tres propuestas falsas para el proyecto “Apoyar el programa de infancia y adolescencia de la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga”.

“El valor de lo apropiado se determinó en $184.484.633 y la escogencia de la Fundación Voces e Imágenes Comunitarias con la que se ejecutó el contrato no se hizo de forma transparente, se violó el principio de selección objetiva porque las cotizaciones presentadas por Perfis, Guane y Prosperar, realmente no fueron suscritas por sus representantes legales, quienes no recibieron la solicitud de cotizaciones, así que estas fueron amañadas solo con el ánimo de darle apariencia de legalidad al contrato con a Asociación Voces e Imágenes Comunitarias, sin que se corroborara la idoneidad para el cumplimiento del objeto del contrato”, dice el fallo judicial.

En el fallo se advierte que “existió una serie de trampas juntas y es así como se ha logrado probar que, con facturas falsas, contratos falsos, se apropiaron por ahora probado de la suma de $184.484.633, hecho que por supuesto hace también responsable al secretario de Desarrollo del momento, por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros”.

Para el Tribunal Superior de Bucaramanga se vulneró el principio de legalidad que rige la contratación estatal en el contrato firmado en la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga en 2011.

“Ulises Dueñas Villamizar (Supervisor) y José Ludbin Gómez Martínez (secretario de Desarrollo) como servidores públicos suscribieron el acta de liquidación del contrato irregularmente porque no corresponde a la verdad. Hacen constar hechos contrarios a la realidad de lo ocurrido, siendo constitutivo de falsedad ideológica en documento público. Se presenta en consecuencia un concurso de falsedades ideológicas en documento público, por las cuales responden como coautores”, dice el fallo judicial conocido por Blu Radio.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga compulso de la actuación penal con destino a la Fiscalía para que se investigue la presunta comisión de algún delito por parte de Juan Carlos Prieto García, Tatiana del Pilar Tavera, Fernando Cacua, Luz Stella Arenas Olarte, María Fernanda Sáenz Díaz, Gloria Patricia Jaimes.

La Fiscalía presentó durante el proceso judicial 27 pruebas contra el exsecretario de Desarrollo de Bucaramanga.

Este es el fallo del Tribunal Superior de Bucaramanga: