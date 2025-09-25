Nacimiento en Colombia cayó un 12%, mientras la mortalidad aumentó 2,3% en 2024

El Departamento Administrativo Nacional de Estadisitca (Dane) reveló las cifras de mortalidad y natalidad del 2024 y las cifras preliminares para el 2025.

Sobre esto, el Dane confirmó que en el 2024 se registraron 453.901 nacimientos, lo que representa una caída del 12% frente al 2023. Es decir, 70.538 casos menos de nacimiento de personas en el país.

De acuerdo con las cifras preliminares, entre enero y julio del 2025, se registraron 243.870 nacimientos que hasta el momento registran un 6,6% menos que en el 2024.

Por su parte, la encuesta demuestra que la tasa global de fecundidad en 2024 fue de 1,1 hijos por mujer, lo que se traduce en que está por debajo del nivel de reemplazo población que está sobre los 2,2 hijos por mujer.



Entre tanto, en cifras de mortalidad, el Dane confirmó que en el 2024 se registraron 275.778 defunciones que representa un aumento del 2,3% frente al 2023. Así mismo, en lo corrido del 2025, entre enero y julio, se han registrado 163.711 muertes que frente al 2024, preliminarmente se reportan un incremento del 1%.

¿Cuál es la principal causa de muerte?

Ante esto, la encuesta reveló que la principal causa de muerte sigue siendo el infarto agudo de miocardio que en el 2024 registros 42.142 casos y en lo que va del 2025 hay 25.246 reportes. Así mismo, se confirma que en la lista de causa de mortalidad le sigue la muerte por EPOC, agresiones con arma de fuego, neumonías y la diabetes tipo 2.

Por otro lado, la cifra revela que los homicidios se redujeron 1,3’% en el 2024 puesto que se registraron 14.130 casos frente a 14.309 en el 2023.