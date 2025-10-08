En vivo
Capturan a 'Los Nike', banda de microtráfico en Soacha que vendía $40 millones diarios en droga

El gobernador de Cundinamarca confirmó la captura en medio de un operativo con Fiscalía y Policía en Soacha. Al identificarlos, confirmaron que tienen antecedentes por delitos de violencia intrafamiliar, hurto agravado y amenazas.

Foto: suministrada
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

El gobernador de Cundinamarca confirmó la captura de cinco integrantes de la banda 'Los Nike', dedicada al microtráfico y cuyas ganancias superaban los 40 millones de pesos al día. El gobernador confirmó que el operativo se llevó a cabo en Soacha, y estos criminales ya tenían antecedentes y deberán responder por delitos de violencia intrafamiliar, hurto agravado, amenazas y porte de estupefacientes.

En la captura se logró la incautación de 3.000 gramos de marihuana, 364 dosis de bazuco, un arma de fuego, munición, equipos de comunicación, un chaleco balístico y más de 2 millones de pesos en efectivo.

“Estas personas ya están a disposición de las autoridades y esperamos que sean judicializadas por estos delitos. Seguiremos dando resultados contundentes. Tolerancia cero con quienes decidan cometer delitos en nuestro departamento”, confirmó el gobernador Jorge Emilio Rey.

Entre tanto, la Policía de Cundinamarca confirmó la identidad de los capturados, quienes son: alias el Profe, el Flaco, Poca Luz, Nike y la Vieja, que fueron capturados en diferentes puntos del municipio de Soacha, Cundinamarca. De acuerdo con la Gobernación del departamento, esta banda tenía gran incidencia en el tráfico de estupefacientes, los cuales distribuían a colegios y parques donde comúnmente transitan menores de edad.

