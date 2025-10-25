En vivo
Masacre en Floridablanca: cuatro personas fueron asesinadas a tiros en La Cumbre

Masacre en Floridablanca: cuatro personas fueron asesinadas a tiros en La Cumbre

En menos de 24 horas, siete personas fueron asesinadas en Bucaramanga y Floridablanca. Las autoridades se encuentran en el asentamiento humano Villa Esperanza, sector del barrio La Cumbre de Floridablanca, donde cuatro personas fueron masacradas en la madrugada de este sábado.

CTI.jpg
CTI.
Foto: suministrada
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 25 de oct, 2025

Un nuevo hecho de violencia sacude a Bucaramanga y su área metropolitana. Cuatro personas fueron asesinadas con arma de fuego en el asentamiento humano Villa Esperanza, en el barrio La Cumbre de Floridablanca, durante la madrugada de este sábado.

El caso fue reportado a través de la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional, luego de que habitantes del sector alertaran sobre múltiples disparos y personas heridas. Varias patrullas llegaron al lugar, acordonaron la zona y confirmaron el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida con impactos de bala, localizados en distintos puntos del sector.

De acuerdo con información preliminar, los hechos habrían ocurrido entre la noche y la madrugada, cuando los atacantes ingresaron al asentamiento y dispararon de manera indiscriminada. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas del ataque, la identidad de las víctimas y dar con el paradero de los responsables.

No se descarta que el hecho esté relacionado con disputas entre estructuras criminales que operan en la zona. En la escena del crimen, testigos relataron momentos de pánico y dolor: un perro permanecía junto al cuerpo de uno de los fallecidos, aullando entre la maleza.

