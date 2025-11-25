Más de 12.000 usuarios completan 20 días sin servicios en Bello Salud por deuda de Nueva EPS

En Bello, más de 12.000 usuarios del régimen subsidiado completan ya veinte días sin acceso a la mayoría de los servicios de salud de la ESE Bello Salud, debido a una millonaria deuda que, según la entidad, la Nueva EPS no ha cumplido con pagar.

El gerente de Bello Salud, César Augusto Arango Serna, confirmó que desde el 6 de noviembre están suspendidas todas las atenciones ambulatorias. Solo permanece habilitado el servicio de urgencias para casos vitales.

Arango asegura que la EPS adeuda cerca de 1.500 millones de pesos, cifra que ha puesto en riesgo las finanzas de la institución. Señala que, pese a atender de manera continua a casi 13 mil afiliados desde julio, los compromisos de pago nunca se cumplieron a cabalidad.

"El pago de estos contratos se hace mes anticipado y a la fecha, pues más de cinco meses después de transcurrido el inicio del contrato se tiene una cartera que está del orden de los mil quinientos millones de pesos, es decir, de casi 2.000 millones de pesos que hemos facturado nos deben el setenta y cinco por ciento", detalló.



El gerente explicó que incluso se llegaron a pactar acuerdos con representantes de la Nueva EPS, lo que permitió aplazar temporalmente la suspensión, pero los pagos posteriores no alcanzaron ni el 40 % de lo prometido. En los últimos días, dijo, solo recibieron un giro mínimo que no aliviana la situación.

La suspensión ya está afectando directamente a los usuarios, quienes han reportado demoras, interrupciones en tratamientos y dificultades para acceder a consultas y procedimientos programados.

Por ahora, la ESE Bello Salud mantiene únicamente la atención de urgencias mientras espera una solución financiera que permita restablecer el resto de los servicios.

