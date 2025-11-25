En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Más de 12.000 usuarios completan 20 días sin servicios en Bello Salud por deuda de Nueva EPS

Más de 12.000 usuarios completan 20 días sin servicios en Bello Salud por deuda de Nueva EPS

El gerente de Bello Salud, César Augusto Arango Serna, confirmó que desde el 6 de noviembre están suspendidas todas las atenciones ambulatorias.

Publicidad

Publicidad

Publicidad