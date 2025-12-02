Neiva endurece medidas para regular y restringir la pólvora en fin de año

A través del Decreto 0467 de 2025, la Alcaldía de Neiva, en coordinación con la Policía, adelantará controles permanentes para regular el transporte, la venta y la distribución de pólvora en la ciudad durante el mes de diciembre y hasta el 12 de enero de 2026.

De acuerdo con el secretario de Gobierno municipal, José Ferney Ducuara, esta medida busca proteger la vida y la integridad de los ciudadanos. A la vez, se prohíbe la manipulación de juegos pirotécnicos por parte de menores de edad y de personas en estado de embriaguez.

“Este decreto prohíbe la venta y manipulación de pólvora por parte de menores de edad o personas en estado de embriaguez, así como la comercialización informal o ambulante de productos pirotécnicos tanto en el área urbana como rural de Neiva. Asimismo, se prohíbe la vinculación laboral o contratación de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de actividades comerciales”, señaló el secretario de Gobierno.

Menor manipulando pólvora. Foto: Alcaldía de Neiva.

Por último, el funcionario enfatizó que habrá sanciones económicas para quienes incumplan el decreto que regula y prohíbe el uso de pólvora durante la temporada navideña y de fin de año en el municipio de Neiva.