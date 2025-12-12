El Murillo Toro será vinotinto y oro; no se permitirá ingreso de hinchada juniorista para la final

Aunque aún no se disputan los primeros 90 minutos de la final del fútbol profesional colombiano, en Ibagué ya está definida una medida que marcará el encuentro de vuelta. No habrá ingreso de hinchada visitante.

La Comisión Local de Fútbol confirmó que el estadio Manuel Murillo Toro será exclusivamente vinotinto y oro, luego de que el Deportes Tolima solicitara que la boletería fuera destinada únicamente a la afición local .

La decisión, según precisó la Secretaría de Gobierno, no obedece a asuntos de seguridad , sino a la intención del club pijao de que la ciudad viva una fiesta completamente tolimense y que la mayor cantidad posible de hinchas locales pueda asistir al partido definitorio.

“Esta solicitud la hizo directamente el Deportes Tolima. Quieren que sea una fiesta netamente tolimense, que los ibaguereños y los tolimenses puedan acceder al estadio sin restricciones. Por eso pidieron que no se habilitara la entrada al visitante, para garantizar que la boletería quedara en manos de la afición local”, explicó Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué.



Refuerzo de seguridad y medidas especiales

La Comisión Local de Fútbol aprobó la petición y, junto con ella, se activó un plan de seguridad ampliado. Para este encuentro, que se prevé lleno total, la Policía Metropolitana desplegará 1.000 uniformados , un incremento significativo si se compara con los cerca de 600 que suelen acompañar este tipo de eventos.



Además, el Deportes Tolima fortalecerá su dispositivo logístico pasando de aproximadamente 200 a 400 integrantes , mientras que la Alcaldía de Ibagué y la Secretaría de Gobierno dispondrán entre 50 y 60 funcionarios para apoyar las labores de control y convivencia en los alrededores del estadio.

También se decretará ley seca en sectores aledaños al escenario deportivo y se reforzará la presencia institucional para prevenir riñas y garantizar la movilidad.

Llamado a la convivencia

Las autoridades locales hicieron un llamado a la tolerancia, al buen comportamiento y al consumo responsable de alcohol, especialmente teniendo en cuenta que al estadio asistirán familias, niños, adultos mayores, turistas y visitantes .

“Será una gran fiesta en nuestro municipio. Pedimos responsabilidad con el consumo de licor, prudencia en la conducción y que la ciudadanía haga uso del transporte público y del servicio de taxis, que en Ibagué es muy eficiente”, agregó Espín.



Un solo color en las tribunas

Con esta decisión, el Manuel Murillo Toro será completamente vinotinto y oro , un escenario dispuesto para una sola hinchada y una sola fiesta. El objetivo, según las autoridades y el club, es garantizar que la afición tolimense pueda acompañar masivamente este histórico capítulo deportivo.

De esta manera, la ciudad se prepara para vivir una final que promete intensidad en la cancha y un ambiente local único en las graderías.