Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / No habrá ley seca en Bucaramanga por consulta del Pacto Histórico

No habrá ley seca en Bucaramanga por consulta del Pacto Histórico

El alcalde de Floridablanca ordenó aplicar la ley seca el domingo 26 de octubre por la consulta de la izquierda.

Ley seca - licor
Ley seca / imagen de referencia.
Foto: Freepik
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

La Alcaldía de Bucaramanga comunicó que no se implementará la ley seca durante la jornada de consulta del Pacto Histórico que se realizará el domingo 26 de octubre, aunque sí estará vigente la restricción de venta de licor en Floridablanca. La medida busca asegurar la libre participación de la ciudadanía en la votación sin restricciones en la capital del departamento.

En Santander, están habilitados un total de 1.674.701 ciudadanos para votar en el próximo proceso electoral, según información de la Registraduría Nacional. Las autoridades activaron un comité de seguridad especial, que incluye vigilancia reforzada en los puestos de votación, patrullaje en horas críticas, control de aglomeraciones y monitoreo de propaganda para garantizar la transparencia.

Por otro lado, la programación del partido del Atlético Bucaramanga fue modificada: se adelanta al sábado, con el objetivo de evitar que coincida con la jornada electoral del domingo. La estrategia busca garantizar movilidad fluida y mínimas interferencias para los votantes en la ciudad.

Las autoridades municipales y departamentales reiteraron el llamado a mantener un ambiente de convivencia, a respetar las normas de orden público y a ejercer el voto de manera libre y segura durante la consulta del Pacto Histórico en Santander.

