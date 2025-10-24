No habrá ley seca en Bucaramanga por consulta del Pacto Histórico

La Alcaldía de Bucaramanga comunicó que no se implementará la ley seca durante la jornada de consulta del Pacto Histórico que se realizará el domingo 26 de octubre, aunque sí estará vigente la restricción de venta de licor en Floridablanca. La medida busca asegurar la libre participación de la ciudadanía en la votación sin restricciones en la capital del departamento.

En Santander, están habilitados un total de 1.674.701 ciudadanos para votar en el próximo proceso electoral, según información de la Registraduría Nacional. Las autoridades activaron un comité de seguridad especial, que incluye vigilancia reforzada en los puestos de votación, patrullaje en horas críticas, control de aglomeraciones y monitoreo de propaganda para garantizar la transparencia.

Por otro lado, la programación del partido del Atlético Bucaramanga fue modificada: se adelanta al sábado, con el objetivo de evitar que coincida con la jornada electoral del domingo. La estrategia busca garantizar movilidad fluida y mínimas interferencias para los votantes en la ciudad.

#Atención



Estas son las medidas que se tendrán este fin de semana en Bucaramanga para garantizar el orden, la seguridad y la convivencia en el marco de los eventos electorales y deportivos en la ciudad.



En medio de una reunión de seguridad se decidió que no habrá ley seca. pic.twitter.com/Ski4RdN2ww — Alcaldía de Bucaramanga (@AlcaldiaBGA) October 22, 2025

Las autoridades municipales y departamentales reiteraron el llamado a mantener un ambiente de convivencia, a respetar las normas de orden público y a ejercer el voto de manera libre y segura durante la consulta del Pacto Histórico en Santander.

