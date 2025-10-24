UBPD inició búsqueda de cuerpos de desaparecidos en cementerio de El Cerrito, Santander

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) inició este 23 de octubre una intervención humanitaria en el cementerio municipal de El Cerrito, Santander, con el objetivo de recuperar cuerpos no identificados que puedan corresponder a víctimas del conflicto armado.

La jornada hace parte del Plan Regional de Búsqueda Guanentá–García Rovira, que comprende los municipios del oriente de Santander y que registra 307 personas dadas por desaparecidas y 72 solicitudes de búsqueda activas.

El coordinador de la Unidad de Búsqueda en Santander, Manuel Criales Aponte, explicó que la intervención se desarrollará hasta el 1 de noviembre y busca dar respuestas a las familias que por años han esperado noticias de sus seres queridos.

“Esta acción se realizará en el marco de la implementación del plan regional de búsqueda de García Rovira y Guanentá. El objetivo es recuperar cuerpos no identificados que puedan pertenecer a personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. Si usted tiene un ser querido desaparecido y tiene información de que quizás el cuerpo pudo haber sido inhumado en este cementerio, estaremos del 23 de octubre al 1 de noviembre para atenderlo”, señaló Criales.



La UBPD invitó a las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos a acercarse al cementerio municipal durante los días de intervención para brindar información que pueda contribuir a la verdad, memoria y reparación.

Esta acción se suma a las jornadas que viene realizando la Unidad de Búsqueda en el área metropolitana de Bucaramanga con la toma de muestras de ADN a familiares de personas desaparecidas, que hacen parte del Plan Regional de Búsqueda del Área Metropolitana de Bucaramanga y Soto Norte, que busca fortalecer los procesos humanitarios y de atención integral a las víctimas del conflicto armado.

El coordinador del equipo territorial Santander de la UBPD, Manuel Criales Aponte, explicó que la actividad permitió avanzar en el proceso de identificación y acompañamiento a los familiares que aún esperan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

Publicidad

“Durante el día pudimos atender a cinco personas que ya tenían solicitud de búsqueda y que llevaron inquietudes sobre sus casos. También realizamos la toma de muestra biológica de tres familiares que no la habían aportado y recibimos dos solicitudes nuevas, lo cual es un resultado muy importante porque nos permite fortalecer los procesos de búsqueda”, señaló Criales.

Las muestras biológicas recolectadas se envían al Banco de Perfiles Genéticos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se cotejan con otras muestras de cuerpos recuperados. Este proceso genético es fundamental para dar respuestas a las familias, permitir la entrega digna de los cuerpos y garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral.

En Floridablanca, actualmente se registran 74 solicitudes de búsqueda activas, mientras que en todo el Área Metropolitana de Bucaramanga el universo asciende a 796 personas dadas por desaparecidas.

Publicidad

Esta misma jornada de toma de muestras de ADN las realizará la UBPD el próximo 27 de octubre en Piedecuesta, y de manera simultánea otra en el punto de atención a víctimas del municipio de Málaga, con el objetivo de ampliar la cobertura y avanzar en la atención integral de los familiares.