El Gobierno de México actualizó este domingo la cifra de fallecidos, que asciende a 44, por las fuertes lluvias que azotaron al país en los últimos días, dejando miles de damnificados y graves afectaciones en 139 municipios.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) señaló en un comunicado que los 44 fallecimientos fueron reportados por los gobiernos de los estados centrales de Hidalgo (16), Puebla (9), Querétaro (1), y del estado oriental de Veracruz (18).

La CNPC aseguró que se trabaja "de manera ininterrumpida" en 139 municipios, donde se presentaron las "mayores afectaciones", los cuales reciben "atención prioritaria" para restablecer servicios básicos y auxiliar a la población.

Las zonas más afectadas se ubican en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí (centro). La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que este día visitará Puebla, Veracruz e Hidalgo, y mañana lunes visitará Querétaro y San Luis Potosí.



Más de 40 fallecidos, 27 desaparecidos y 139 municipios en emergencia por intensas lluvias Foto: AFP

Más de 40 fallecidos, 27 desaparecidos y 139 municipios en emergencia por intensas lluvias Foto: AFP

"A las personas que perdieron a un familiar, no solo nuestra solidaridad sino nuestro apoyo, y a las personas que aún no encuentran a sus familiares les pido por favor que llamen al 079 (línea telefónica habilitada por la emergencia)", dijo Sheinbaum, en un video publicado en sus redes sociales.

Publicidad

En su reporte del sábado, la CNPC informó de al menos 27 personas desaparecidas tras el temporal de lluvias que provocó fuertes inundaciones, deslaves y derrumbes de viviendas y edificios.

LAMENTABLE ⛈️

Las lluvias torrenciales, desbordamientos de ríos e inundaciones, dejan una estela de devastación en estados del centro y norte de Veracruz, México 🇲🇽



Reportan 31 muertos por lluvias: 18 personas en Hidalgo, 9 en Puebla, 3 en Veracruz y 1 en Querétaro.… pic.twitter.com/OeVtJLudHv — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 11, 2025

LAMENTABLE 🌊

Se desborda la presa y el río en Jaltipán, Querétaro, México 🇲🇽



Tras las intensas lluvias se desbordó la Presa de #Jalpan, arrastrando autos y dejando deslaves, cierres carreteros y más de 20 familias evacuadas.

##Flood #flooding

Vía @WeatherMonitors pic.twitter.com/nbK3OvQhVd — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 9, 2025

Recuento de daños en aumento

El informe de 139 municipios con graves afectaciones también se incrementó, respecto a lo reportado el día anterior, cuando había 117 municipios con daños mayores.

Publicidad

En Veracruz, la CNPC registró 69 municipios afectados, con atención prioritaria en Álamo Temapache, Poza Rica, Tuxpan, El Higo, Tempoal e Ilamatlán, así como 42 refugios temporales activos, que atienden a 3.155 personas.

En Puebla, se informó de 37 municipios con daños mayores, con 83 refugios temporales habilitados, sin precisar el número de personas damnificadas atendidas.

En Hidalgo, hay 21 municipios afectados, con atención prioritaria en Zacualtipán, Huazalingo y Tianguistengo, además de un refugio temporal que atiende a siete personas en Juárez Hidalgo.

Más de 40 fallecidos, 27 desaparecidos y 139 municipios en emergencia por intensas lluvias Foto: AFP

Más de 40 fallecidos, 27 desaparecidos y 139 municipios en emergencia por intensas lluvias Foto: AFP

En Querétaro, se reportaron siete municipios afectados, con prioridad de atención en Pinal de Amoles y Amealco de Bonfil. Y en San Luis Potosí, hay cinco municipios afectados, con atención prioritaria en Tamazunchale. El Gobierno mexicano afirmó que desde el viernes 10 de octubre sesiona de manera permanente para atender la emergencia, en coordinación con los gobiernos estatales.

Las fuertes precipitaciones que azotaron al país del 6 al 9 de octubre derivado de los huracanes Raymond y Priscilla en el Pacífico mexicano, en confluencia con varios sistemas en el Golfo de México, dejaron más de 1.800 milímetros (mm) de lluvia en los cinco estados mencionados.

Es decir, en solo cuatro días se registró una cantidad comparable a la mitad del promedio anual de lluvias en esas regiones, según reportes preliminares.