Incendio de gran magnitud afecta más de 80 viviendas en Lima, Perú

Unas 26 unidades de bomberos tratan de extinguir un intenso incendio generado en un asentamiento humano en el sur de Lima, en el distrito de San Juan de Miraflores, y que ha provocado impactantes imágenes al haber afectado una fábrica de pirotecnia, aunque por el momento no hay reporte de personas heridas.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, señaló a la emisora RPP que entre 80 y 100 viviendas han "quedado deterioradas" por el siniestro, producido en el asentamiento humano Virgen del Buen Paso, ubicado en la zona de Pamplona Alta.

El incendio, clasificado con código 3, está consumiendo a decenas de viviendas de material precario, pues según indicó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) el incendio se originó en una fábrica de fuegos pirotécnicos.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), precisó que las autoridades competentes ejecutan acciones de respuesta para atender el incendio urbano reportado a las 17:30 horas (22:30 hora GMT).



"El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú trabaja con 26 unidades para controlar y extinguir el fuego. Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de la Municipalidad Metropolitana de Lima se encuentra en la zona para las acciones de respuesta ante la emergencia", indicó en su breve reporte sin indicar si hay hasta el momento personas heridas.

La Defensoría del Pueblo exhortó al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) y a las municipalidades colindantes el apoyo con cisternas de agua para extinguir el incendio.

"Asimismo, es vital la evacuación de la población expuesta a las zonas del siniestro, así como la celeridad en la evaluación de daños para establecer intervenciones efectivas y oportunas de las personas afectadas. Urge la asistencia médica para la atención de familias afectadas", añadió.

"Acción inmediata para las familias afectadas por el incendio en San Juan de Miraflores. El Gobierno del Perú ha iniciado un desplazamiento multisectorial para controlar el fuego y atender de forma urgente a las familias afectadas. No están solos", indicó el presidente interino de Perú, José Jerí, en la red social X.

Las imágenes del incendio se hicieron virales en redes sociales, pues el fuego provocó en la fábrica pirotécnica fuegos artificiales.



Videos del incendio en Lima

#Internacionales | Un fuerte incendio se registró este sábado en el barrio Pamplona Alta en el distrito de San Juan de Miraflores, Lima, Perú, informan medios locales.



Al menos 20 unidades del Cuerpo de Bomberos se han trasladado al lugar del siniestro. Videos que circulan en… pic.twitter.com/NCtFqBkPSp — Cuscatlanhoy Noticias (@cuscatlanhoyTV) October 12, 2025

Impactantes imágenes se registran de un enorme incendio en una fábrica de fuegos artificiales en Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, Perú. 🇵🇪

De @eduardomenoni pic.twitter.com/k6WZ3Uz6B0 — Becky Reynoso (@BeckyReynoso) October 12, 2025

#Internacionales | 🚨🔥🇵🇪 Fuerte incendio consumió docenas de casas de alrededor de tres cuadras en San Juan de Miraflores, Lima, Perú.



Video: Cortesía. pic.twitter.com/NWMo9cmPSN — #ÚltimaHora (@ultimahsv) October 12, 2025

PERÚ | EXPLOSIÓN Y FUEGO EN ALMACÉN DE PIROTÉCNICOS



La emergencia registrada en San Juan de Miraflores, Lima, revela nuevamente los riesgos del almacenamiento informal de material pirotécnico.

El incendio, que alcanzó nivel código 3, movilizó a más de 20 unidades de bomberos y… pic.twitter.com/rd3vnR1BYx — Corte Informativo (@CorteInforma) October 12, 2025