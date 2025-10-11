Esposa de Elkana Bohbot, rehén secuestrado por Hamás, espera su liberación con ansias

Durante estos últimos dos años, familias israelíes y de otros países vivieron el drama y la incertidumbre de la guerra por cuenta del ataque del grupo terrorista Hamás. Fueron más de 1300 asesinados por este grupo en la incursión del 7 de octubre de 2023 en Israel.
A pesar de que ambas partes firmaron el pasado miércoles el acuerdo de paz para la Franja de Gaza, el cual incluye la liberación de rehenes y el repliegue de tropas israelíes, dándole continuidad al plan del presidente Donald Trump, todavía, dos años después, existe un grupo de secuestrados que esperan ser liberados en poco tiempo. Desde Blu Radio se ha hecho seguimiento a estos casos, específicamente al del colombo-israelí Elkana Bohbot secuestrado por Hamás.
Rebecca González, esposa de Bohbot, habló en El Radar con Ricardo Ospina sobre el esperado reencuentro con su esposo y otros secuestrados. Durante la conversación, Rebeca relató la angustia vivida en este tiempo, el impacto en su hijo pequeño, y la emoción de recibir la confirmación de la liberación a través de las autoridades israelíes y los canales diplomáticos internacionales.
“Mi cuerpo entró en un estado de defensa, creo que la adrenalina estuvo a top, no podía alimentarme, no podía comer, mi corazón se mantenía a mil por hora. Fue la sensación de, Dios mío, yo creo que estoy dentro de un sueño. Que alguien me despierte”.
La confirmación la recibió el Ejército junto a psicólogos que le explicaron el protocolo de reencuentro, indicándole que debía estar lista, ya que podía recibir una llamada en cualquier momento dentro de las 72 horas siguientes para reunirse con su esposo.
“Hasta yo no ver a mi esposo en mis brazos, que lo entreguen a los cuerpos del ejército israelí o por lo menos que ya esté en manos de la Cruz Roja, no puedo cantar victoria, cualquier cosa puede pasar, pero muy emocionada, con mucha buena energía y Dios mediante”.
González detalló cómo se preparan para el encuentro, el protocolo de liberación establecido por el ejército israelí, y cómo se imagina el reencuentro con su esposo y la reintegración de su familia. Además, compartió su experiencia de fe, resiliencia y esperanza, y cómo estos elementos fueron clave para sobrellevar la espera y la incertidumbre de dos años.
Publicidad