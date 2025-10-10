Con carteles de “Bienvenidos a casa”, hospital en Israel espera a secuestrados liberados por Hamás

Blu Radio llegó hasta el hospital Ichilov, uno de los centros médicos que ya se alista para recibir a los 48 secuestrados israelíes que serían liberados en las próximas horas, tras el acuerdo alcanzado con Hamás.

En el sexto piso de este hospital, ubicado en el corazón de Tel Aviv, se han acondicionado 16 habitaciones, de las cuales ocho estarán destinadas a las familias que acompañarán el proceso de recuperación de los liberados. En cada espacio hay ropa limpia, pijamas y utensilios básicos, todo dispuesto para que los rehenes puedan iniciar su recuperación tanto física como emocional.

“Este momento es muy especial porque esperamos recibir un gran número de rehenes. Se supone que todos ellos serán liberados y, como consecuencia, habrá muchos pacientes, así como familias y funcionarios que los acompañen. Son entre 50 y 120 personas entre médicos, enfermeras y técnicos”, explicó el director del hospital Ichilov.

Las habitaciones también estarán decoradas con carteles que dicen “Bienvenidos a casa” y, en cada puerta, el nombre de quien será recibido allí.



Sin embargo, el personal médico reconoce que el panorama podría ser complejo.

“Han estado aislados; la Cruz Roja no ha tenido acceso a ellos, así que no sabemos cuál es su situación exacta. Suponemos que podrían llegar con desnutrición severa, lo cual afecta órganos vitales como el corazón, los riñones o el cerebro. Creemos que estarán en una condición más grave que quienes fueron liberados anteriormente”, añadió el director.

El sexto piso del hospital Ichilov permanecerá cerrado al público y estará destinado exclusivamente a la atención de los rehenes liberados y sus familias, mientras Israel espera con esperanza el reencuentro con los suyos.