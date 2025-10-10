Hallan sin vida a pareja en su carro, a pocos días de cumplir su primer aniversario de bodas

Una tragedia sacudió a la comunidad de Harvard, en Illinois (Estados Unidos), luego de que una pareja fue encontrada muerta dentro de un vehículo detenido al costado de una carretera, apenas una semana antes de celebrar su primer aniversario de matrimonio.

El hecho ocurrió la noche del lunes 6 de octubre, cuando un oficial del Departamento de Policía de Harvard se acercó a un automóvil estacionado con las luces intermitentes encendidas sobre la Ruta 14, a la altura de Burbank Street. Lo que parecía ser una situación de emergencia vial terminó revelando una escena devastadora.

Dentro del carro, el uniformado halló los cuerpos de una mujer en el asiento del conductor y de un hombre a su lado, ambos sin signos vitales. Según el reporte policial, las víctimas presentaban heridas de bala y en el interior del vehículo fue encontrada un arma de fuego.

Las autoridades identificaron a las víctimas como Rachel Dumovich, de 29 años, y Brandon Dumovich, de 30. La pareja era reconocida en su comunidad por su historia de amor, que había comenzado cuando eran apenas adolescentes.



Hallan sin vida a pareja en su carro Foto: redes sociales

Rachel contaba en su página de boda que conoció a Brandon a los 12 años, cuando le robó una colonia de su casillero en la secundaria y salió corriendo riendo. Esa travesura marcó el inicio de una amistad que duró más de 15 años antes de convertirse en amor. En 2022 comenzaron su relación sentimental y, un año después, Brandon le propuso matrimonio en Big Cedar Lake, un lugar lleno de recuerdos para ambos.

El 12 de octubre de 2024, la pareja se casó rodeada de familiares y amigos, describiendo aquel día como “el inicio de su próxima gran aventura”. En la página de su boda, Rachel escribió: “No podemos esperar para compartir el próximo capítulo de nuestra historia de amor rodeados de nuestros seres queridos”.