En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Hallan sin vida a pareja en su carro, a pocos días de cumplir su primer aniversario de bodas

Hallan sin vida a pareja en su carro, a pocos días de cumplir su primer aniversario de bodas

El uniformado halló los cuerpos de una mujer en el asiento del conductor y de un hombre a su lado, ambos sin signos vitales.

Hallan sin vida a pareja en su carro
Hallan sin vida a pareja en su carro
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

Una tragedia sacudió a la comunidad de Harvard, en Illinois (Estados Unidos), luego de que una pareja fue encontrada muerta dentro de un vehículo detenido al costado de una carretera, apenas una semana antes de celebrar su primer aniversario de matrimonio.

El hecho ocurrió la noche del lunes 6 de octubre, cuando un oficial del Departamento de Policía de Harvard se acercó a un automóvil estacionado con las luces intermitentes encendidas sobre la Ruta 14, a la altura de Burbank Street. Lo que parecía ser una situación de emergencia vial terminó revelando una escena devastadora.

Dentro del carro, el uniformado halló los cuerpos de una mujer en el asiento del conductor y de un hombre a su lado, ambos sin signos vitales. Según el reporte policial, las víctimas presentaban heridas de bala y en el interior del vehículo fue encontrada un arma de fuego.

Las autoridades identificaron a las víctimas como Rachel Dumovich, de 29 años, y Brandon Dumovich, de 30. La pareja era reconocida en su comunidad por su historia de amor, que había comenzado cuando eran apenas adolescentes.

Hallan sin vida a pareja en su carro
Hallan sin vida a pareja en su carro
Foto: redes sociales

Rachel contaba en su página de boda que conoció a Brandon a los 12 años, cuando le robó una colonia de su casillero en la secundaria y salió corriendo riendo. Esa travesura marcó el inicio de una amistad que duró más de 15 años antes de convertirse en amor. En 2022 comenzaron su relación sentimental y, un año después, Brandon le propuso matrimonio en Big Cedar Lake, un lugar lleno de recuerdos para ambos.

El 12 de octubre de 2024, la pareja se casó rodeada de familiares y amigos, describiendo aquel día como “el inicio de su próxima gran aventura”. En la página de su boda, Rachel escribió: “No podemos esperar para compartir el próximo capítulo de nuestra historia de amor rodeados de nuestros seres queridos”.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Noticias Internacionales

Publicidad

Publicidad

Publicidad