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Blu Radio  / Mundo  / Colombianos pueden trabajar legalmente en Estados Unidos: requisitos clave de la visa H-2A

Colombianos pueden trabajar legalmente en Estados Unidos: requisitos clave de la visa H-2A

La demanda de trabajadores agrícolas en EE. UU. abre miles de vacantes para extranjeros, pero el proceso depende de empleadores y exige aplicar a través de intermediarios formales.

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