Colombianos pueden trabajar legalmente en Estados Unidos: requisitos clave de la visa H-2A

La posibilidad de trabajar en Estados Unidos de forma legal sigue siendo uno de los mayores intereses de los colombianos. En medio de ese panorama, la visa H-2A se ha consolidado como una de las alternativas más viables para quienes desean emplearse en el sector agrícola. Sin embargo, su proceso no es tan directo como muchos creen.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el abogado migratorio Haim Vásquez aclaró los principales puntos sobre este permiso, que cada año abre miles de vacantes para trabajadores extranjeros.



No se puede aplicar solo: así inicia el proceso

Uno de los errores más comunes es pensar que cualquier persona puede solicitar esta visa de manera individual. La realidad es diferente: el proceso comienza en Estados Unidos.

“El empleador es quien inicia la solicitud. No es el trabajador quien aplica directamente”, explicó Vásquez.

Esto quiere decir que el primer paso para un colombiano interesado no es ir a la embajada, sino lograr contacto con una empresa estadounidense que necesite trabajadores agrícolas y esté dispuesta a patrocinar la visa.



Visa de Estados Unidos Foto: Embajada de EEUU en Colombia

¿Qué deben hacer los colombianos interesados?

De acuerdo con el experto, la mejor estrategia es buscar apoyo en intermediarios formales dentro del país. Estas son algunas recomendaciones clave:



Contactar bolsas de empleo autorizadas en Colombia

Verificar que tengan vínculos con empleadores en Estados Unidos

Evitar tramitadores informales o promesas de visas “rápidas”

Estar atentos a convocatorias para trabajo agrícola temporal

Preparar documentación básica como identificación y experiencia laboral

Estas entidades son las encargadas de conectar a los trabajadores con las empresas que hacen las solicitudes grupales.



Cuánto dura la visa H-2A y qué beneficios tiene

La visa H-2A permite trabajar de manera temporal en actividades agrícolas como cultivo, cosecha o ganadería. Su duración inicial suele ser de hasta un año, con posibilidad de renovación.

No obstante, hay un límite importante: después de tres años continuos en el país bajo este programa, el trabajador debe salir de Estados Unidos antes de poder volver a aplicar.

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En cuanto a la familia, existen algunos beneficios:



El cónyuge puede viajar con el titular

Los hijos menores de 21 años también pueden acompañarlo

Los dependientes pueden estudiar en EE. UU.

Sin embargo, hay una restricción clave: solo la persona que tiene la visa principal está autorizada para trabajar.

El crecimiento de este programa es notable. Según lo explicado por Vásquez, el número de visas ha aumentado de manera significativa en los últimos años debido a la escasez de trabajadores en el sector agrícola.

Mientras en 2016 se otorgaron cerca de 140.000 visas H-2A, en 2025 la cifra alcanzó aproximadamente 400.000. Para 2026, se espera que el número siga creciendo, lo que refleja una demanda sostenida de trabajadores extranjeros.

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Lo que deben tener en cuenta antes de aplicar

Aunque se trata de una oportunidad real, no es un proceso inmediato ni garantizado. Todo depende de la necesidad de los empleadores y de los canales formales de contratación.

Además, es clave entender que:

