Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ley de financiamiento
Juliana Guerrero
Metro de Bogotá
Valeria Afanador
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Violenta por determinar: esto dice Medicina Legal sobre la muerte de Valeria Afanador

Violenta por determinar: esto dice Medicina Legal sobre la muerte de Valeria Afanador

El cuerpo de la niña de 10 años, desaparecida en Cajicá, fue hallado 18 días después en avanzado estado de descomposición. El informe descarta violencia sexual y lesiones traumáticas, pero deja abierta la manera de muerte como “violenta por determinar”.

El lugar exacto donde se perdió Valeria Afanador en Cajicá y los cinco puntos de búsqueda
Fotomontaje: Blu Radio
Por: Felipe García
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 02:57 p. m.

El Instituto Nacional de Medicina Legal reveló los resultados de la necropsia practicada al cuerpo de Valeria Afanador Cárdenas, de 10 años, cuyo hallazgo se produjo el 29 de agosto de 2025 en el río Frío, vereda Canelón, sector Fagua, bajo el puente histórico del municipio de Cajicá, Cundinamarca.

El acta de inspección señala que el cadáver fue reportado a la autoridad hacia las 7:00 de la noche, luego de que un transeúnte lo encontrara flotando en el afluente horas antes.

La menor había desaparecido desde el 12 de agosto de 2025 y dieciocho días después, su cuerpo fue localizado en posición de decúbito prono, rodeado de “un tronco de gran tamaño, palos, ramas y vegetación sobre el cuerpo”, según detalla el informe pericial.

El examen externo permitió identificar un cuerpo de sexo femenino, en edad escolar, vestido con uniforme tipo sudadera. “Las prendas se encontraban mojadas e impregnadas con restos de fauna y flora, todas colocadas en su posición habitual, sin desgarros ni cortes visibles”, se lee en el documento. Medicina Legal precisó que el cuerpo presentaba fenómenos cadavéricos tardíos en fase de descomposición tipo adipocira, compatibles con el tiempo de desaparición.

Habla abogado de la familia de Valeria Afanador tras hallazgo del cuerpo de la menor
Encontraron el cuerpo sin vida de Valeria Afanador este viernes.
Foto: Captura de redes sociales y Google Maps

El análisis descartó “lesiones traumáticas, alteraciones por violencia sexual, maniobras de sujeción o intentos de ocultamiento del cuerpo”. Sin embargo, los hallazgos internos fueron concluyentes: se evidenció barro en dientes, cavidad oral y nasal; contenido viscoso con restos de hojas y barro en tráquea, bronquios y pulmones; así como congestión generalizada de los órganos. Además, se halló material similar al del río en el estómago.

“Estos hallazgos permiten concluir que se generó obstrucción de las vías respiratorias por ingreso de agua y barro, lo que produjo colapso alveolar, que llevó a hipoxia severa y muerte”, señala el dictamen. La causa básica de muerte fue establecida como sumersión en medio líquido.

Publicidad

No obstante, el concepto médico dejó abierta la clasificación de la manera de muerte, señalándola como “violenta por determinar”. El informe recomienda que, dadas las circunstancias, las autoridades evalúen “los protocolos del cuidado, atención y seguridad frente al cuidado de la menor”.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Menores de edad

Muerte menores

Medicina Legal