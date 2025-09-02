Violenta por determinar: esto dice Medicina Legal sobre la muerte de Valeria Afanador

El Instituto Nacional de Medicina Legal reveló los resultados de la necropsia practicada al cuerpo de Valeria Afanador Cárdenas, de 10 años, cuyo hallazgo se produjo el 29 de agosto de 2025 en el río Frío, vereda Canelón, sector Fagua, bajo el puente histórico del municipio de Cajicá, Cundinamarca.

El acta de inspección señala que el cadáver fue reportado a la autoridad hacia las 7:00 de la noche, luego de que un transeúnte lo encontrara flotando en el afluente horas antes.

La menor había desaparecido desde el 12 de agosto de 2025 y dieciocho días después, su cuerpo fue localizado en posición de decúbito prono, rodeado de “un tronco de gran tamaño, palos, ramas y vegetación sobre el cuerpo”, según detalla el informe pericial.

El examen externo permitió identificar un cuerpo de sexo femenino, en edad escolar, vestido con uniforme tipo sudadera. “Las prendas se encontraban mojadas e impregnadas con restos de fauna y flora, todas colocadas en su posición habitual, sin desgarros ni cortes visibles”, se lee en el documento. Medicina Legal precisó que el cuerpo presentaba fenómenos cadavéricos tardíos en fase de descomposición tipo adipocira, compatibles con el tiempo de desaparición.

Encontraron el cuerpo sin vida de Valeria Afanador este viernes. Foto: Captura de redes sociales y Google Maps

El análisis descartó “lesiones traumáticas, alteraciones por violencia sexual, maniobras de sujeción o intentos de ocultamiento del cuerpo”. Sin embargo, los hallazgos internos fueron concluyentes: se evidenció barro en dientes, cavidad oral y nasal; contenido viscoso con restos de hojas y barro en tráquea, bronquios y pulmones; así como congestión generalizada de los órganos. Además, se halló material similar al del río en el estómago.

“Estos hallazgos permiten concluir que se generó obstrucción de las vías respiratorias por ingreso de agua y barro, lo que produjo colapso alveolar, que llevó a hipoxia severa y muerte”, señala el dictamen. La causa básica de muerte fue establecida como sumersión en medio líquido.

No obstante, el concepto médico dejó abierta la clasificación de la manera de muerte, señalándola como “violenta por determinar”. El informe recomienda que, dadas las circunstancias, las autoridades evalúen “los protocolos del cuidado, atención y seguridad frente al cuidado de la menor”.