“No sabemos si la empujaron, había alguien detrás de la cerca": papá de Valeria Afanador

El trágico caso de Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down, comenzó el 12 de agosto de 2025 en Cajicá, Cundinamarca.

Su desaparición se produjo después de que saliera del Gimnasio Campestre Los Laureles, siendo la última imagen de ella captada por un video de seguridad cerca de una zona de arbustos en el mismo colegio.

Esto desencadenó una intensa búsqueda, movilizando equipos con drones, caninos entrenados y buzos, en una labor que se prolongó por 18 días.

A pesar de los esfuerzos, el viernes 29 de agosto de 2025, un campesino halló el cuerpo sin vida de Valeria, en el sector de Fagua, una zona rural de Cajicá, en un área contigua al río Frío y muy cercana al colegio de donde había desaparecido la menor.

Foto: redes sociales

Los detalles preliminares de la autopsia, revelados por Medicina Legal este 1 de septiembre de 2025, indicaron que no se encontraron signos de violencia física en el cuerpo de la menor, y que sus prendas estaban intactas, sin desgarros

En entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, Manuel Afanador, papá de la pequeña, dio detalles de la postura de la familia frente al dictamen de Medicina Legal.

El padre de Valeria mantiene la posición de que su hija no salió sola del colegio, y afirma que alguien la estaba llamando desde la parte de afuera de la institución. "A la niña alguien la sacó del colegio. ¿Quién estaba detrás de esa cerca, quién estaba haciendo ese llamado a Valeria?, porque ustedes lo dicen, el comportamiento es muy diciente", afirmó.

Foto: Blu Radio

"Mi hija no podía haber salido sola, no salió sola del colegio, alguien la sacó. Puede que alguien la empujara o alguien la ahogó", aseguró Manuel.

Además, mencionó que su hija no se iba a tirar al río, porque no le gustaba el agua fría, no sabía nadar, y la zona es muy boscosa y oscura, lo que Valeria conocía como un límite y un riesgo.

Afirma que continuará con las investigaciones y que espera que se haga justicia y se conozca toda la verdad de lo que sucedió.

Escuche la entrevista completa aquí: