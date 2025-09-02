¿Cuántos días después de desaparecer murió la menor Valeria Afanador?: Medicina Legal aclara

La trágica desaparición de Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down en Cajicá, conmocionó al país por más de 18 días.

Su búsqueda se intensificó tras ser vista por última vez el 12 de agosto, sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, la familia y la comunidad, el viernes 29 de agosto su cuerpo fue encontrado sin vida en las proximidades del río Frío.

Los detalles preliminares de la autopsia, revelados por Medicina Legal este 1 de septiembre de 2025, indicaron que no se encontraron signos de violencia física en el cuerpo de la menor, y que sus prendas estaban intactas, sin desgarros.

El dictamen inicial de Medicina Legal concluyó que la causa de muerte de la pequeña Valeria fue por ahogamiento o "sumersión en líquido".

Salen a la luz nuevos detalles de la desaparición de la pequeña Valeria Afanador en Cajicá Foto: Noticias Caracol

¿Cuándo murió Valeria Afanador?

El informe de Medicina Legal asegura que la “ventana de muerte”, comprendida entre el 12 y el 29 de agosto, coincidía con el periodo post mortem estimado durante los primeros días tras haberse perdido su rastro.

"Los fenómenos cadavéricos presentados en el cuerpo de la niña se aproximan a la fecha de desaparición del 12 de agosto. Es decir, la ventana de muerte -que obedece al momento en el cual fue vista con vida por última vez y el día en que es encontrada y el intervalo post mortem -cambios de descomposición presentados en el cuerpo- son cercanos en fechas", se lee en el comunicado.

A pesar de las conclusiones de Medicina Legal, el abogado de la familia, Julián Quintana, ha expresado que los resultados no son definitivos y la investigación sigue abierta.

“Pueden existir algunos días en donde la niña estuvo viva y que luego estuvo en el río. Por eso se habla de aproximaciones de fechas, puede que un día estar viva, dos días, por eso es tan importante en el comunicado de la Fiscalía que vamos a esperar dos resultados de laboratorio para corroborar esta tesis", dijo en Noticias Caracol.