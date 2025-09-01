¿Valeria Afanador siempre estuvo en el río? Medicina Legal responde

Tres días después de encontrar el cuerpo sin vida de Valeria Afanador en el río Frío, Medicina Legal entregó detalles sobre los resultados de la autopsia y la respectiva investigación que realizaron en la escena donde fue encontrada la menor en Cajicá.

Una de las dudas que había sobre la muerte de la menor de 10 años era dónde había estado durante estos 18 días que estuvo desaparecida.



¿Valeria Afanador siempre estuvo en el río?

Medicina Legal señaló que las pruebas recopiladas y las muestras forenses encontradas en el cuerpo sin vida de la niña indicarían que ella habría estado en el río desde el día de su desaparición hasta el día que fue encontrada: el viernes 29 de agosto.

Lo anterior, porque también se encontraron agua y residuos correspondientes al río en los órganos de la niña, como en el estómago y pulmones.

"Los fenómenos cadavéricos presentados en el cuerpo de la niña se aproximan a la fecha de desaparición del 12 de agosto. Es decir, la ventana de muerte –que obedece al momento en el cual fue vista con vida por última vez y el día en que es encontrada– y el intervalo post mortem –cambios de descomposición presentados en el cuerpo– son cercanos en fechas", se lee en el documento de Medicina Legal.

De hecho, Medicina Legal recalca que el cuerpo de la menor estuvo en "contacto permanente" con el agua que correspondería al río frío que pasa cerca del colegio en el que estudiaba Valeria Afanador.

"La presencia de cambios de adipocira indica que la menor de edad estuvo en el pantano y en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición", añade el informe.

Con esta información, se cuestiona ahora los barridos que realizaron los organismos de socorros durante estos días en el lugar donde fue encontrado el cuerpo sin vida de la menor, pues por ese punto pasaron varias veces.

"Medicina Legal continuará con estudios adicionales con las muestras de laboratorio tomadas durante el procedimiento, al igual que los investigadores de campo", concluyeron.

