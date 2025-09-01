Los hallazgos de Medicina Legal que descartan violencia en muerte de Valeria Afanador

En la tarde de este lunes, 1 de septiembre, Medicina Legal reveló detalles de la autopsia de la pequeña Valeria Afanador, la menor de 10 años quien duró 18 días desaparecida en Cajicá y que fue hallada el viernes 29 de agosto en el río Frío tras la llamada en la que reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida.

En el comunicado, la institución señaló que se descartan signos de violencia por las evidencias forenses encontradas en el cuerpo de la pequeña.



¿Por qué dicen que no hubo violencia?

De acuerdo con Medicina Legal, no se encontró evidencia de violencia física y, además, en la ropa que llevaba Valeria Afanador, es decir, las prendas del colegio en el que estudiaba, no había desgarros o cortes.

"No se encontraron signos de violencia física en el cuerpo. Las prendas de vestir de la niña no tenían desgarros ni cortes", se lee en el texto de Medicina Legal.

Revelan video del momento exacto en que Valeria Afanador desaparece en Cajicá // Fotos. Noticias Caracol

¿De qué murió Valeria Afanador?

Medicina Legal enfatizó que la menor de 10 años murió por ahogamiento y se encontraron pruebas evidentes que la niña, desde su desaparición, habría estado en el río tras perder la vida por "sumersión en líquido".

"Los fenómenos cadavéricos presentados en el cuerpo de la niña se aproximan a la fecha de desaparición del 12 de agosto. Es decir, la ventana de muerte –que obedece al momento en el cual fue vista con vida por última vez y el día en que es encontrada– y el intervalo post mortem –cambios de descomposición presentados en el cuerpo– son cercanos en fechas", detalla el documento.

De hecho, añadieron que se encontraron agua y residuos, que corresponden al río Frío, en su estómago y vías respiratorias.

Pese a estos reveladores hallazgos, Medicina Legal afirmó que seguirán realizando los estudios correspondientes con las pruebas recopiladas en la escena, pues todavía hay dudas sobre cómo se realizaron varios barridos en la zona y no se encontró a la niña durante los 18 días de búsqueda por parte de las autoridades y voluntarios.