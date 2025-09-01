¿Qué pasó con Valeria Afanador? Las preguntas sin respuesta a la espera de informe de Medicina Legal

El país sigue consternado por la muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció el pasado 15 de agosto y cuyo cuerpo fue hallado en el río Frío, a escasos metros de su colegio, tras 17 días de búsqueda. La expectativa ahora se centra en el informe de Medicina Legal, documento que será clave para determinar si la menor murió por un accidente o si, como sospechan muchos, fue víctima de un homicidio.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, en diálogo con Blu Radio, reconoció que el caso sigue rodeado de incógnitas y que el informe forense será decisivo. “Estamos muy atentos al resultado del informe forense de Medicina Legal. Será esclarecedor. Esperamos que ya puedan desarrollar esa hipótesis y darnos una respuesta de qué fue lo que pasó con ella”, afirmó.

El hallazgo en el río Frío

El cuerpo de Valeria fue encontrado el viernes en la tarde por un campesino que transitaba cerca del afluente. “Valeria fue encontrada en el río, flotando, por información de un campesino que pasaba por allí. Eso fue hacia las tres de la tarde. A las cuatro y media, cinco de la tarde, ya estaba la Fiscalía haciendo el levantamiento del cuerpo”, detalló el gobernador.

El lugar del hallazgo causa más preguntas que respuestas. Según Rey, las brigadas de búsqueda habían inspeccionado esa misma zona solo dos días antes. “Los primeros seis días se mantuvo inspección permanente del río, en un radio de acción de hasta un kilómetro. El cuerpo es encontrado a 300 o 350 metros y el miércoles, dos días antes, estuvimos allí. Es bastante improbable que no se hubiera advertido la presencia de Valeria”, señaló.

La profundidad del río Frío, que en el punto no supera los 1,30 metros, y su bajo caudal, hacen que las versiones sobre una permanencia de 18 días bajo el agua resulten difíciles de sostener. De allí que la hipótesis de que el cuerpo fue depositado posteriormente cobre fuerza.

El cuerpo de la menor fue encontrado cerca al río Frío.

Hipótesis sobre accidente o crimen

Las autoridades contemplan dos posibles escenarios: que Valeria hubiera caído accidentalmente al río tras salir por un hueco en la cerca, o que alguien la hubiera llevado hasta allí. El mandatario departamental confirmó que ambas posibilidades están siendo evaluadas. “Claramente es una de las hipótesis... Por allí pudo haber tenido acceso alguna persona o pudo haber salido Valeria con el acompañamiento de alguien”, explicó.

Además, recordó las características personales de la menor: “Resulta difícil entender cómo una niña que tenía fobia con el agua y que no solía avanzar hacia sitios desconocidos decidiera cruzar sola hasta ese punto. Eso es lo que no nos cuadra”, subrayó.

Las críticas a la Fiscalía y la búsqueda

La familia de Valeria ha cuestionado la labor investigativa de las autoridades. Su padre aseguró en varias ocasiones que no existió un plan metodológico sólido durante los días de búsqueda. Frente a ello, Rey defendió que hubo presencia permanente en el terreno: “La presencia fue constante, tanto de organismos de seguridad como de respuesta. Sin embargo, los padres han señalado que observaban una inexistencia de un plan metodológico bien organizado por parte del CTI y la Fiscalía”, admitió.

La respuesta definitiva, insistió, deberá provenir del dictamen de Medicina Legal, el cual revelará si el cuerpo presentaba señales de violencia o si efectivamente la menor falleció por inmersión accidental.

Investigación al colegio Los Laureles

El caso también involucra al Gimnasio Campestre Los Laureles, institución educativa en la que estudiaba Valeria y de donde salió por última vez. La Gobernación abrió un proceso administrativo sancionatorio para evaluar si hubo omisiones en el deber de cuidado hacia los estudiantes. “Existieron omisiones que permitieron que Valeria hubiera fallecido. Si la investigación judicial demuestra que la institución tuvo responsabilidad, este proceso podría derivar en sanciones, incluso el cierre del colegio”, advirtió Rey.

Aunque los hermanos de Valeria continúan en el mismo plantel, el proceso de inspección y vigilancia sigue en curso. La rectora ya fue llamada por la Fiscalía para rendir declaraciones, dentro de la reserva legal de la investigación.

La versión de un exempleado y nuevas líneas de investigación

Entre las hipótesis también se encuentra la posible vinculación de un exempleado del colegio que habría amenazado con vengarse tras ser despedido. “Entiendo que la Fiscalía tan pronto tuvo conocimiento de esa situación recibió el testimonio y lo está valorando como parte de la investigación integral”, confirmó el gobernador.

No obstante, reiteró que será el informe de necropsia el que determine si se trata de un homicidio, un accidente o incluso una negligencia institucional.

La espera por el dictamen de Medicina Legal

La muerte de Valeria Afanador ha dejado en evidencia vacíos en los protocolos de búsqueda, dudas sobre la seguridad escolar y un profundo dolor en la comunidad de Tenjo. Hoy, todas las preguntas convergen en un mismo punto: el dictamen de Medicina Legal.

Una vez se conozca el informe de Medicina Legal, se podrá saber a ciencia cierta cómo la Fiscalía estaba trabajando sobre este tema y qué hipótesis se confirman o se descartan concluyó el gobernador Rey

Mientras tanto, la familia y la opinión pública siguen aguardando una verdad que devuelva al menos un poco de claridad frente a un caso que ha conmocionado al país.

