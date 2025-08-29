Una llamada fue clave para encontrar el cuerpo de Valeria Afanador: "Tenía su sudadera"

La angustiosa búsqueda de Valeria Afanador terminó con la confirmación de la noticia más dolorosa.

En la tarde de este viernes, 29 de agosto, tras 18 días de incertidumbre, se halló el cuerpo sin vida de la niña de 10 años, desaparecida desde el pasado 12 de agosto en Cajicá, Cundinamarca, después de salir de clases en el Gimnasio Campestre Los Laureles.

La información fue confirmada por el gobernador Jorge Emilio Rey, quien reveló en conversación con Blu Radio que el hallazgo se produjo en una zona contigua al río Frío, muy cerca del colegio donde fue vista por última vez.

El mandatario explicó que ese sector había sido inspeccionado desde el primer día de la búsqueda, por lo que resulta inexplicable que el cuerpo no hubiera sido detectado antes.

“Se encontró el cuerpo de Valeria hace aproximadamente una hora y media, alrededor de las 3 de la tarde. Apareció con su sudadera en una zona adyacente al colegio, aproximadamente a 300 metros de la institución educativa hacia el sector de Fagua. Allí muy cerca al río”, aseguró Rey, quien agregó que el caso es “muy raro” y que será la necropsia la que dé claridad sobre lo ocurrido.

Salen a la luz nuevos detalles de la desaparición de la pequeña Valeria Afanador en Cajicá Foto: Noticias Caracol

Así fue la llamada que ayudó a dar con el cuerpo de Valeria Afanador

La pieza clave para dar con el paradero de la menor fue una llamada de un habitante de la zona.

Publicidad

Según el capitán de bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, “sobre las 3:13 de la tarde de este viernes, una persona informó al personal de seguridad privada del municipio de Cajicá sobre el avistamiento de un cuerpo que al parecer estaba flotando 300 metros abajo del colegio en el sector conocido como Fagua”.

Al respecto, la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome, confirmó que la alerta ingresó a través de la línea 123.

Un motorizado de seguridad se desplazó al lugar y verificó que, efectivamente, el cuerpo de la menor se encontraba en el río, lo que permitió la activación inmediata del protocolo de atención.



El gobernador señaló que, pese a los despliegues iniciales con drones, buzos y perros de búsqueda, la ubicación final de Valeria solo fue posible gracias a esa llamada ciudadana. “Es muy rara esta situación y esperamos el informe de la necropsia, que será esclarecedora para saber qué fue lo que pasó acá”, recalcó.

Publicidad

De acuerdo con el mandatario, la Fiscalía ya contaba con varias hipótesis e indicios sobre lo ocurrido y se había convocado un consejo de seguridad para ampliar la investigación. Será el CTI el encargado de las diligencias judiciales y de trasladar el cuerpo al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se realizarán los análisis forenses que definirán si detrás de esta tragedia hubo participación de terceros.