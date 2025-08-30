“Pedimos respeto, prudencia y solidaridad”: colegio de Valeria Afanador ante su muerte

Valeria Afanador, menor de 10 años con Síndrome de Down, fue encontrada muerta ayer en la tarde en inmediaciones del Río Frío, en la vereda Fagua entre Cajicá y Chía. La noticia ha despertado indignación desde su desaparición, el pasado 12 de agosto, por lo que mucha gente ha culpado al colegio de lo sucedido.

Ante esto, el Gimnasio Campestre Los Laureles, institución educativa donde estudiaba la menor, emitió un nuevo comunicado donde revelaron una semana de duelo, sin clases ni actividades académicas.

“Los días lunes, martes y miércoles estaremos en casa en recogimiento y oración familiar, abracémonos y oremos por nuestra Valeria. Los días jueves y viernes tendremos actividades de recogimiento, oración, psicología y orientación en las que nuestros niños, niñas, adolescentes, docentes, administrativos, padres de familia y comunidad educativa”, se lee en el comunicado.

Cabe aclarar que estas actividades se harán bajo protocolos estrictos de seguridad y con confirmación previa de los padres y/o acudientes. Así mismo, la institución aclaró que siempre han contado con protocolos de seguridad para la protección de los estudiantes y que, desde el momento de la desaparición de Valeria han puesto a disposición de las autoridades toda la información necesaria para que se conozca la verdad.

“Al mismo tiempo, tenemos la responsabilidad de cuidar y proteger la educación, la salud y la estabilidad emocional de los más de 300 estudiantes y sus familias que hoy hacen parte de nuestra comunidad. Por ello, hacemos un respetuoso llamado a reconocer que el juzgamiento mediático no solo hiere a los docentes y trabajadores, sino que también afecta a nuestros estudiantes, sus familias, a su integridad y desarrollo emocional y psicosocial”, indicó el colegio Los Laureles.

Finalmente, pidieron respeto, solidaridad y respeto a los estudiantes, al equipo de trabajo del colegio y a la familia de Valeria. “Mantendremos nuestra convicción, como lo hemos hecho siempre con Valeria, sus hermanos, sus compañeros y todos los niños que hoy nos necesitan”, aseguraron. Así mismo recalcaron que la memoria de la menor guiarán cada paso de la institución y la convicción de que se conocerá lo que sucedió con ella.