ATENCIÓN: Valeria Afanador murió ahogada; Fiscalía ya reveló investigación

Este lunes, 1 de septiembre, las autoridades revelaron el dictamen de Medicina Legal sobre el caso de la pequeña Valeria Afanador, la niña de 10 años que estaba reportada como desaparecida en Cajicá y, tras 18 días de búsqueda, fue hallada sin vida flotando en el río Frio el viernes, 29 de agosto.

El reporte de Medicina Legal indica que Valeria Afanador murió ahogada, aparentemente, el mismo día de su desaparición, el pasado 12 de agosto. Además, señalaron que no se encontraron signos de violencia física en su cuerpo. De momento, avanza la investigación.

En su comunicado, la Fiscalía General aclaró que "la ventana de muerte" obedece al momento en el cual fue vista con vida por última vez en su colegio, cerca de la zona donde fue hallado por un campesino. Según explicó la entidad, tenía residuos de pantano en el estómago y en las vías respiratorias.

Una llamada fue clave para encontrar el cuerpo de Valeria Afanador. Foto: Policía y redes sociales

"Según las evidencias forenses, la menor de edad murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido. La niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias", se lee en el comunicado.

Además, puntualizan que, por algunos cambios, Valeria "estuvo en el pantano y en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición".



¿El cuerpo tenía signos de violencia?

Ante las preguntas por parte de la familia sobre si había alguien implicado en su muerte, la Fiscalía aseveró que "no se encontraron signos de violencia física en el cuerpo" y que las prendas de vestir de la niña "no tenían desgarros ni cortes".

Sin embargo, la investigación se mantiene en cuanto a cómo llegó al río, cómo salió del colegio o si, por el contrario, una persona pudo estar ahí en el momento de su desaparición. Todo esto aún está por confirmar.

Publicidad

"Medicina Legal continuará con estudios adicionales con las muestras de laboratorio tomadas durante el procedimiento, al igual que los investigadores de campo", finaliza el comunicado.

Cabe recordar que el viernes fue el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien confirmó el hallazgo del cuerpo. En diálogo con Blu Radio, el mandatario local había dicho "estaba flotando".

“La información que tenemos, preliminar, es que efectivamente estaba flotando; estaba allí en el río. Una circunstancia lamentable que, como digo, era un sitio tan cercano al punto de inicio de la búsqueda que no pudo haber estado frente a los ojos de todo y nunca haberla observado”, recalcó el gobernador Rey.