Abogado de familia de Valeria Afanador pide cierre de colegio por falta de garantías de seguridad

Después del asesinato de la menor Valeria Afanador, y tras estar desaparecida por 18 días, el abogado de la familia, Julián Quintana, en diálogo con Blu Radio aseguró que la investigación por parte de la Fiscalía, está encaminada por homicidio. Entre tanto, el apoderado asegura que la familia tendrá acceso inmediato al reporte de medicina legal para conocer de primer mano la causa de la muerte de la menor.

Por otro lado, Julián Quintana afirma que en este proceso se le pedirá a las autoridades que se cierre el colegio Gimnasio Los Laureles, en la que palabras del abogado, tiene gran responsabilidad tras la desaparición. Asegura que lo hacen, ya que al momento los estudiante no cuentan con garantías dentro de la institución.

AsImismo, le confirmó a Blu Radio que aún no se conoce si el colegio se va a declarar como víctima, pero que de ser avalado por un juez, la familia y el apoderado se opondrán asegurando que las únicas vigilas con Valeria y la Familia.

Habla mamá de Valeria Afanador, niña desaparecida en Cajicá. Foto: Alcaldía de Cajicá

“Y si fuera así, nos opondremos rotundamente, porque aquí no son víctimas. La única víctima es Valeria y la familia de Valeria, nadie más. Y le hemos pedido a la Fiscalía que se investigue a la rectores y a los empleados, por el protuberante error y la omisión de no supervisar a Valeria. Y por otro lado, le hemos pedido a autoridades, que se cierre el colegio, porque consideramos que además del caso de Valeria, que esa omisión permitió el asesinato de la niña, pues hoy no da las garantías mínimas ni para los estudiantes que hoy en día tienen", afirmò el apoderado.

Así las cosas, aún se espera el reporte final de Medicina Legal tras encontrar el cuerpo de Valeria a la orilla del río en el sector Rio Frío en la tarde del pasado viernes 29 de agosto, después de una llamada de alerta de un campesino a la línea de emergencias.